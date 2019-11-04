Son Dakika Haberleri: İzmir forklifteki demir profiller üzerlerine devrildi, 1 ölü, o anlar kamerada
Son Dakika Güncel İzmir forklifteki demir profiller üzerlerine devrildi, 1 ölü, o anlar kamerada

İzmir forklifteki demir profiller üzerlerine devrildi, 1 ölü, o anlar kamerada

7 saat önce

İZMİR Forklifteki demir profiller üzerlerine devrildi, 1 ölü, o anlar kamerada.

İZMİR Forklifteki demir profiller üzerlerine devrildi, 1 ölü, o anlar kamerada

İzmir forklifteki demir profiller üzerlerine devrildi, 1 ölü, o anlar kamerada

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç kadın, eğlence mekanından çıkarken öldürüldü
Halk Otobüsleri Başkan Vekili Pelen, 1 kişinin ölümüne yol açan otobüs şoförünü savundu: Kasti bir şey olsa, niye frene bassın Emine Bulut cinayetinde gerekçeli kararın detayları ortaya çıktı: 'Canavarca his'ten söz edilemez Himalayalar'a YPG paçavrası dikmek isteyen terörist, tırmanış sırasında düşerek öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 05:42:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir forklifteki demir profiller üzerlerine devrildi, 1 ölü, o anlar kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]