İzmir forklifteki demir profiller üzerlerine devrildi, 1 ölü, o anlar kamerada
7 saat önce
İZMİR Forklifteki demir profiller üzerlerine devrildi, 1 ölü, o anlar kamerada.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:21 Kaynak: DHA
İZMİR Forklifteki demir profiller üzerlerine devrildi, 1 ölü, o anlar kamerada
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