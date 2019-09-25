İzmir Fransız Kültür Merkezi ziyaretçi akını yaşadı

Açık Kapı adı verilen tanıtım gününde ziyaretçiler, gün boyunca süren film gösterimleri ve sergiyi yakından görebilmek için birbirleri ile yarıştı. Etkinliğe katılan 7'den 70'e herkes karaokeden, mini konsere, çeşitli atölye ve oyunlara kadar farkmı etkinliklerle doyasıya eğlendi. Fransızca ücretsiz deneme kurslarına katılanlar, Fransızca dili ve kültürünü yakından keşfetme fırsatı yakaladı.

"BU ETKİNLİKLER YALNIZCA FRAGMAN"

İzmir Fransız Kültür Merkezi Müdürü Caroline David "Biz burada yalnızca dil öğretmiyoruz. Her yıl yenilikçi etkinliklerle, gastronomi, arkeoloji, mimari, sinema, müzik, tasarım, ya da plastik sanatlar gibi farklı alanlarda yaklaşık 60 bin kişiye ulaşıyoruz" dedi. Kültürün her köşesine uzandıklarının altını çizen David "Koca bir sezonun fragmanı niteliğindeki tanıtım gününe olan bu yoğun katılım hepimizi mutlu etti, gelen herkese teşekkür ederim" dedi. Kültür Merkezi Fransızca kursunda indirim kazanmak için yapılan çekilişte ise üç kişi ödül sahibi oldu. Talihlilerden Melisa Güney bir kur ücretsiz, Sara Aksoy yüzde 50 ve Mine Aygül Kaya ise yüzde 20 indirimli Fransızca kursu kazandı.