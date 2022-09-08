GÖLCÜK VE ERZİNCAN DEPREMLERİNİ DENEYİMLEDİLER

İZMİR Fuar alanına kurulan AFAD'a ait simülasyon TIR'ına giren vatandaşlar; 1999 yılında gerçekleşen 7.4 büyüklüğündeki Gölcük depremi ile 1939 yılında gerçekleşen 7.9 büyüklüğündeki Erzincan depremini deneyimledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün deprem simülasyon TIR'ı, İzmir Enternasyonal Fuarı'ndaki (İEF) yerini aldı. Deprem sarsıntısını simule ederek, afet bilinci oluşturmak amacıyla kurulan TIR'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Binlerce kişinin öldüğü 1999 yılında gerçekleşen 7.4 büyüklüğündeki Gölcük depremi ile 1939 yılında gerçekleşen 7.9 büyüklüğündeki Erzincan depremini simüle edildi. Vatandaşlara deprem anında ve sonrasında neler yapması gerektiği anlatıldı. Standa gelen vatandaşlara afet durumları ile ilgili çeşitli bilgiler verildi, broşürler dağıtıldı. Ayrıca AFAD acil mobil uygulaması ile AFAD gönüllülük projesi tanıtıldı.

'SİNİRLERİM BOZULDU'

Simülasyonu deneyimleyenlerden çevre mühendisi, iki çocuk annesi Tuğba Aktepe Genç (40), "Şans eseri büyük bir deprem yaşamadım. İzmir depreminde kentte değildim. Gölcük depreminde de Bursa'daydım. Feci kötü bir şeymiş. Şu an onu simülasyon TIR'ın da yaşadım. 'Sinirlerim bozuldu' diyebilirim. Simülasyonu oldukça başarılı buldum. Kötü anlarda donan biriyim. Burada böyle bir anda neler yapılması gerektiğini öğrendim. Artık daha dikkatli olacağım" dedi.

'FARKLI BİR DENEYİM OLDU'

Simülasyonu deneyen vatandaşlardan Uşak Üniversitesi İşletme 1'inci Sınıf Öğrencisi Serkan Kızılkaya (19), "Simülasyon TIR'ı benim için çok farklı bir deneyim oldu. İzmir'imiz geçmiş zamanda çok büyük bir deprem atlattı. AFAD'ı bu yönde kutluyorum. Deprem TIR'ı simülasyonu ile farkındalık yaratıyor. Olası bir deprem anında ne yapmam gerektiğini deneyimledim" dedi.

'GÖLCÜK VE ERZİNCAN DEPREMLERİ SİMÜLE EDİLİYOR'

İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kartal Muhcı, "AFAD olarak vatandaşlarımıza afet durumdan neler yapacaklarını anlatıyoruz. Afetlere dayanıklı bir toplum nasıl olacağımız yönde eğitimler veriyoruz. Türkiye bir afet ülkesi. Geçmişte birçok afet yaşadık. Son olarak Ege Denizi'nde gerçekleşen 5.1 büyüklüğündeki depremde afet gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Bu nedenden de bir kozumuz afetlere farkında olmak. Sayın bakanımızın talimatıyla geçen yıl afet eğitim yılı ilan edilmişti. Bu yılda tatbikat yılı ilan edildi. Bu nedenle ülke genelinde vatandaşlarımızı bilinçlendiriyoruz. Deprem sırası simülasyonunda da aynı şeyi amaçlıyoruz. Standlarımıza ve deprem simülasyon TIR'ımıza ilgi yüksek. Çünkü deprem ülkedeyiz. Gölcük ve Erzincan depremleri simüle ediliyor. Son depremde afetlerin her an olabileceğini gösterdi. O nedenle bu eğitimler önemli. Tüm vatandaşlarımızı da fuarın son gününe kadar burada kalacak TIR'ımıza bekliyoruz" dedi.

AFAD gönüllüsü Salih Türhan (60), "Afetlerde insani yardım gerektiği için severek gönüllü oldum. Birçok arkadaşım da benim gibi katılıyor. İnşallah daha çok kişiyle de yaygınlaşacak" dedi.