İzmir fuar'da onur konuğu kahramanmaraş'a ilgi

Fuar'da onur konuğu Kahramanmaraş'a ilgi

Bu yıl 88'inci kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı'nın onur konuğu illerinden Kahramanmaraş'ın standındaki özel lezzetler, el işi ürünler ve kentin kültürünü yansıtan öğeler, büyük ilgi gördü.

88'inci İzmir Enternasyonal Fuarı'nın bu yılki onu konuğu illerinden biri Kahramanmaraş oldu. Kültürel değerlerini İzmir'den dünyaya tanıtmak amacıyla fuar alanının 1-B No'lu holü Kahramanmaraş'a ayrıldı. Yöreye özgü birçok ürünün sergilendiği bölümde Kahramanmaraş'ın ahşap oymaı ürünlerine büyük yer verildi. Bir oyma ustasının ziyaretçilerin önünde zanaatını sergilediği alanda, büyük boylardaki ahşap oyma sandıklar ve süs eşyaları dikkat çekti. Alanın bir kısmında kurulan sahnede ise müzisyenler saz çalıp, Kahramanmaraş'a özgü türküleri seslendirdi. Ziyaretçiler, Kahramanmaraş dondurmalarının satıldığı stantlarda uzun kuyruklar oluşturdu. Alanın en çok ilgi gören stantlarından biri de yöreye özgü dağ kekiği, karabiber, kırmızı biber gibi baharatların, kuru patlıcan, kabak, biber ve domateslerin yanında tatlı biber ve acı biber salçalarının satıldığı kısım oldu. Ziyaretçiler, bir yandan Kahramanmaraş kültürünü yakından tanırken bir yandan da alışveriş yaptı. Kalabalığın akın ettiği holde, Kahramanmaraş'ın meşhur el nakışı ürünleri de dikkat çekti.