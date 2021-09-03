İzmir Fuarı'na Menderes Damga Vuracak - Son Dakika

"90 Yıldır Birlikte Kutluyoruz" ve "Geleceği İzmir'de Birlikte Kuruyoruz" temalarıyla 90. kez düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı'na katılan Menderes Belediyesi, ilçenin tanıtımını gerçekleştirecek.

Menderes Rüzgarı

3-12 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek fuarda ilçeye özgü ürünler ve simgelerle tanıtım yapılacak. Fuar ziyaretçilerine Efemçukuru Alfons Üzümü ikram edilecek, boncuk ocaklarında üretilen nazar boncukları hediye edilecek. Ayrıca Menderes ile ilgili tüm bilgilerin yer aldığı broşürler de ziyaretçilere ulaştırılacak.

Tanıtım atağı

İlçenin tanıtımına yönelik çalışmalar kapsamında İzmir Enternasyonal Fuarı'nda yer aldıklarını kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, " Menderes'imizin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini İzmir Enternasyonal Fuarı'nda ziyaretçilerle buluşturacağız. 90 yıldır İzmir'in dünyaya tanıtımında en büyük rolü üstlenen fuarda almak bizim için önemli. Menderes'e dair her şeyin yer alacağı standımıza herkesi bekliyoruz" dedi.