İzmir Fuarı'nda Karşıyaka coşkusu - Son Dakika

İzmir Enternasyonal Fuarı 90'ıncı kez kapılarını açtı.

90. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda (İEF) yerini alan Karşıyaka Belediyesi,kentin siluetinin yansıtıldığı standında çeşitli etkinliklerle ziyaretçilere merhaba dedi. Gün boyu devam eden etkinliklerle fuarın en genç ziyaretçilerine çeşitli sürprizler yapıldı. Standı ziyaret edenler Karşıyaka Belediye'sinin eğitim, kültür, teknoloji, sağlık ve çevre gibi farklı alanlardaki hizmetleri hakkında bilgi aldı. Sokak Senin etkinlikleriyle aileler ve çocuklar sokak oyunları, dans, resim, yüz boyama gibi etkinliklerle eğlendiler. Bando Trio'nun canlı müzik dinletisinin ardından günün ilerleyen saatlerinde Karşıyaka Belediye Bandosu ziyaretçileri coşturdu. Graffiti Atölyesi'nde ise bir kano, özgün tasarım ve renklerle bezendi.

BAŞKAN SOYER, SEK SEK OYNADI

Resmi açılış töreninin ardından stantları gezen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, Karşıyaka Belediyesi standında renkli anlar yaşadı. Başkan Soyer ve eşi resim yapan çocuklara katıldıktan sonra, Bisikoop Bisitaksiye bindi. Kısa bir turun ardından Soyer çifti sokak senin etkinliği için hazırlanan yer boyamalarında sek sek oynadı. Gazete Karşıyaka'nınfuar özel sayısını inceleyen Başkan Tunç Soyer, hazırlanan etkinlikler için Karşıyaka Belediyesi personeline teşekkür etti.