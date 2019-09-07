İzmir Fuarı'nda Karşıyaka farkı

3 No'lu Hol'de yer alan Karşıyaka standı, ilk günden yüzlerce kişiyi ağırladı. Resim sergisi ve el emeği ürünlerin yanı sıra halk oyunları, engelsiz dans ve jimnastik gösterisi gibi etkinlikler ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

"HERKESİ BEKLİYORUZ"

Eşi Öznur Tugay ile birlikte gösterileri izleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Bu yıl fuarımızda, Karşıyaka'yı Karşıyaka yapan özellikleri, sanatla, emekle ve farkındalık yaratan etkinliklerle anlatıyoruz. Konuklar; barışımıza, ağız tadımıza, yaşam keyfimize ve Atatürk sevgimize tanık olacak, bir kere daha "Ne de olsa Karşıyaka" diyecek. Özenle hazırlandığımız stantlarımıza ve etkinliklerimize herkesi bekliyor ve davet ediyorum" dedi.

HER GÜN FARKLI BİR TEMA

İlk gün 'Karşıyaka'nın Dünü ve Bugünü' teması ile açılışı yapan Karşıyaka standı, 'her gün farklı bir tema' ile konuklarını ağırlamaya devam edecek. Bugünün (7 Eylül) teması 'Karşıyaka'nın Ağız Tadı' olacak. Kent A.Ş. gastronomi sunumu ile fuara lezzet katarken, Yaşar Üniversitesi'nden Doç. Dr. Seda Genç de Karşıyaka'nın yeme içme kültürünü anlatacak. Robotik atölye çalışmaları, Latin dansları gösterisi, jimnastik gösterisi ve müzik dinletisi de ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak. 8 Eylül Pazar günü de 'Karşıyaka'nın Müziği' başlığı altında, renkli etkinlikler konuklarla buluşmaya devam edecek. Karşıyaka standında program her gün saat 16.00'da başlayıp 23.00'da sona erecek. Etkinlik detaylarına, Karşıyaka Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından ve web sitesinden de ulaşılabilecek.