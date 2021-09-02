Üye Girişi
İzmir Fuarı'nda Karşıyaka rüzgarları esecek - Son Dakika

İzmir Fuarı'nda Karşıyaka rüzgarları esecek

02.09.2021 11:16
İzmir Fuarı'nda Karşıyaka rüzgarları esecek, System.String[]

Karşıyaka Belediyesi, Türkiye'nin en köklü fuar organizasyonu olan ve bu yıl 3 Eylül'de 90'ıncı kez kapılarını açmaya hazırlanan İzmir Enternasyonal Fuarı'nda faaliyet ve etkinlikleriyle fark yaratacak.

Karşıyaka Belediyesi, 3-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 90. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) için hazırlıklarını tamamladı. Karşıyaka'nın çok yönlü, renkli ve çağdaş kimliğini fuara yansıtacak olan belediye, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelecek binlerce ziyaretçiye ilçenin tanıtımını yapacak. Karşıyaka'nın doğal ve kültürel zenginlikleri ile belediyenin eğitim, kültür, teknoloji ve çevre gibi farklı alanlardaki örnek hizmetleri konuklara aktarılacak.

DOPDOLU PROGRAM

Karşıyaka Belediyesi standındaki etkinlikler 3 Eylül Cuma günü saat 15.00'da Karşıyaka Belediye Bandosu'nun konseriyle başlayacak. Ardından Graffiti Atölyesi ve Bando Trio Canlı Müzik Dinletisi gerçekleştirilecek. Belediye, "Sokak Senin" sloganıyla her hafta Karşıyaka'nın farklı mahallerinde çocuklara ve ailelere yönelik olarak düzenlediği etkinlikleri de standına taşıyacak. Ayrıca fuar süresince farklı günlerde; judo, aikido ve bale gösterileri, konserler, kano boyama aktivitesi, Evrensel Çocuk Merkezi atölyeleri, seramik atölyesi, Merkez Temelli Aile Rehberliği atölye çalışması ve çiçek dağıtımı gibi etkinlikler yapılacak, kedi sahiplendirme standı açılacak. Fuar süresince bisiklet sürüşleri ve mini eğitimler de yapılacak.

"HERKESİ BEKLİYORUZ"

İzmir Enternasyonal Fuarı'na büyük özenle hazırlandıklarını vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Karşıyaka Belediyesi olarak, bu yıl 90'ıncı kez dünya ticaretine ve kültür alışverişine kapılarını açacak olan İzmir Enternasyonal Fuarı'na hazırız. Karşıyaka'mızın taşıdığı pek çok önemli özelliği bir arada sunabilmek adına her gün farklı etkinliklerle konuklarımızı ağırlayacağız. Herkesi bu eşsiz fuar heyecanını paylaşmaya, Karşıyaka Belediyesi standını ziyarete bekliyoruz" dedi.

İzmir Fuarı'nda Karşıyaka rüzgarları esecek

Karşıyaka, Türkiye, Eylül, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İzmir Fuarı'nda Karşıyaka rüzgarları esecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hobi olarak başladığı tavşan üretiminde Avrupai bir tesis kurdu 12:31 Hobi olarak başladığı tavşan üretiminde Avrupai bir tesis kurdu Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı 12:04 Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı Traktörün altında kalan 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti 11:55 Traktörün altında kalan 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Fenerbahçe, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer ile anlaşmaya vardı 11:43 Fenerbahçe, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer ile anlaşmaya vardı Karadeniz için sel uyarısı! Prof. Dr. Orhan Şen: Özellikle Rize ve Artvin'de afet yaşanabilir 11:36 Karadeniz için sel uyarısı! Prof. Dr. Orhan Şen: Özellikle Rize ve Artvin'de afet yaşanabilir Kaymakam Elif, 20 bin nüfuslu ilçede kooperatif kurarak 55 kadını iş sahibi yaptı 11:25 Kaymakam Elif, 20 bin nüfuslu ilçede kooperatif kurarak 55 kadını iş sahibi yaptı
Son dakika: Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, hayatını kaybetti 10:39 Son dakika: Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, hayatını kaybetti Yerde gördüğü parayı ekmek poşetiyle çalan hırsız bir şeyi hesap edemedi: İkinci kamerayı 09:42 Yerde gördüğü parayı ekmek poşetiyle çalan hırsız bir şeyi hesap edemedi: İkinci kamerayı

Son Dakika Haberleri
12:30 Hobi olarak başladığı tavşan üretiminde Avrupai bir tesis kurdu
12:05 Son Dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: 51.8'lik artışla 18.9 milyar dolara ulaştı
12:04 Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı
11:59 Son Dakika: Eğitim öğretim yılı ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında, yarıl tatili ise 24 Ocak - 4 Şubat arasında olacak
11:50 Son Dakika! Leipzig'in golcüsü Mergim Berisha, Fenerbahçe için İstanbul'da
11:43 Fenerbahçe, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer ile anlaşmaya vardı
11:41 Selçuk Bayraktar Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel bir mesajını "Akıncı'nın sırrı" notuyla paylaştı
11:36 Karadeniz için sel uyarısı! Prof. Dr. Orhan Şen: Özellikle Rize ve Artvin'de afet yaşanabilir
11:33 Göztepe'nin yeni teknik direktörü Tayfun Korkut oldu
11:31 Banu Alkan, Ajda Pekkan ve Kylie Jenner'in kendisini taklit ettiğini söyleyerek paylaşımda bulundu
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada HDP'nin savunma için istediği ek süre talebini kabul etti Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada HDP'nin savunma için istediği ek süre talebini kabul etti         
12:41
Son Dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: 51.8'lik artışla 18.9 milyar dolara ulaştı Son Dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: 51.8'lik artışla 18.9 milyar dolara ulaştı         
12:06
Son Dakika: Eğitim öğretim yılı ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında, yarıl tatili ise 24 Ocak - 4 Şubat arasında olacak Son Dakika: Eğitim öğretim yılı ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında, yarıl tatili ise 24 Ocak - 4 Şubat arasında olacak         
12:00
Son Dakika! Leipzig'in golcüsü Mergim Berisha, Fenerbahçe için İstanbul'da Son Dakika! Leipzig'in golcüsü Mergim Berisha, Fenerbahçe için İstanbul'da         
11:50
Selçuk Bayraktar Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel bir mesajını Selçuk Bayraktar Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel bir mesajını "Akıncı'nın sırrı" notuyla paylaştı         
11:41
Göztepe'nin yeni teknik direktörü Tayfun Korkut oldu Göztepe'nin yeni teknik direktörü Tayfun Korkut oldu         
11:34
Cristiano Ronaldo rakip takım oyuncusuna tokat attı, hakem oralı bile olmadı Cristiano Ronaldo rakip takım oyuncusuna tokat attı, hakem oralı bile olmadı         
11:07
6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım 6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım         
10:30
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Afgan halkı, yürüyerek ülkeden çıkmak için yollara koyuldu Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Afgan halkı, yürüyerek ülkeden çıkmak için yollara koyuldu         
09:35
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dondurma sırası beklemesi görenleri şaşırttı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dondurma sırası beklemesi görenleri şaşırttı         
09:28
Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı         
09:19
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti         
09:16
Bilim Kurulu bugün toplanacak! Pandemi kuralları yeniden gündemde Bilim Kurulu bugün toplanacak! Pandemi kuralları yeniden gündemde         
09:14
Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu         
21:31
Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma         
20:57
Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
16:31
Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü         
15:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2021 12:57:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir Fuarı'nda Karşıyaka rüzgarları esecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement