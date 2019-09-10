İzmir Fuarı'nda, yanan ormanlar için 9 saatlik konser maratonu

İzmir Enternasyonel Fuarı, kentin kurtuluş günü olan 9 Eylül'de, geliri İzmir'de yanan orman alanlarının yeniden ağaçlandırılmasında kullanılmak üzere düzenlenen, şarkıcıların gönüllü olarak sahne aldığı, 9 saatlik konser maratonuna ev sahipliği yaptı.

İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı kırsal Tırazlı Mahallesi yakınlarında geçen 18 Ağustos'ta başlayan ve Menderes ile Seferihisar'ın kırsal mahallelerine kadar ilerleyen orman yangını, havadan ve karadan sürdürülen çalışmalarla 53 saat sonra kontrol altına alınıp söndürüldü. Çok büyük bir alanı kül eden yangın, başta İzmir olmak üzere tüm ülkede büyük üzüntü yarattı. Yanan orman alanının yeniden ağaçlandırılması için çeşitli kampanyalar başlatıldı.

Bu kapsamda, ünlü rock müzik şarkıcısı Haluk Levent'in öncülüğünü yaptığı konser çağrısına da birçok ünlü isim destek vererek, İzmir'in kurtuluş günü olan 9 Eylül'de, geliri yanan alanların tekrar yeşillendirilmesinde kullanılmak üzere düzenlenen etkinlikte para almadan sahneye çıktı. Konseri izlemek isteyenler, 88. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın düzenlendiği Kültürpark'a, birer fidan bağışı karşılığı olan 10 TL ödeyerek girdi.

Dün saat 18.00 sıralarında Oğuzhan Uğur ile başlayan, Halil Sezai ile devam eden, ardından Gripin, Gazapizm, Hayko Cepkin ve finalde de Haluk Levent'in sahne aldığı 'İzmir Tek Yürek Dayanışma Konseri' tam 9 saat sürdü, saat 03.00'te son buldu. Binlerce İzmirli konser sonuna kadar alandan ayrılmayıp, ünlü şarkıcıların parçalarına hep birlikte eşlik etti.

KONSERİ ERKEN BİTİRMEK İSTEDİ

Kampanyaya öncülük eden Haluk Levent, bir anlamda ev sahibi olarak en son sahneye çıkan isimdi. Saat 02.20'de sahneye çıkan Haluk Levent şarkılarını binlerce kişiyle söylerken, Alsancak'ta oturanların sesten dolayı rahatsız olup polise şikayette bulunduğu haberini alınca konseri bitirmek istedi. Haluk Levent, Herkese saygılı olmalıyız, sabah oldu insanlar rahatsız olabilir. Biz yaptık oldu yok. Her şey hoşgörü ile olmalı dedi. Ancak binlerce İzmirli ısrar edince konserini biraz daha uzatan Haluk Levent, sosyal medya hesabındaki takipçilerinin 'Direk dansı yap' ısrarı nedeniyle sahne direğinde kısa bir dans yaptı. Konser İzmir Marşı ile son buldu.