İzmir fuarı'nda, yanan ormanlar için 9 saatlik konser

İZMİR Enternasyonal Fuarı'nda, kentin kurtuluş günü olan 9 Eylül'de, geliri İzmir'de yanan orman alanlarının yeniden ağaçlandırılmasında kullanılmak üzere 9 saatlik konser düzenlendi. Şarkıcılar, konserde gönüllü olarak sahne aldı.

Karabağlar ilçesine bağlı kırsal Tırazlı Mahallesi yakınlarında, 18 Ağustos'ta başlayan ve Menderes ile Seferihisar'ın kırsal mahallelerine kadar ilerleyen orman yangını, havadan ve karadan sürdürülen çalışmalarla 53 saat sonra kontrol altına alınıp, söndürüldü. Çok büyük alanı kül eden yangın, başta İzmir olmak üzere tüm ülkede üzüntüye neden oldu. Yanan orman alanının yeniden ağaçlandırılması için çeşitli kampanyalar başlatıldı. Bu kapsamda şarkıcı Haluk Levent'in öncülüğünü yaptığı konser çağrısına, birçok ünlü isim destek verdi. Şarkıcılar, İzmir'in kurtuluş günü olan 9 Eylül'de, geliri yanan alanların tekrar yeşillendirilmesinde kullanılmak üzere düzenlenen konserde sahneye gönüllü çıktı. Konseri izlemek isteyenler, 88. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın düzenlendiği Kültürpark'a, 1'er fidan bağışı karşılığı olan 10 TL ödeyerek girdi.

Oğuzhan Uğur ile dün saat 18.00 sıralarında başlayan, Halil Sezai ile devam eden ardından Gripin, Gazapizm, Hayko Cepkin ve finalde de Haluk Levent'in sahne aldığı 'İzmir Tek Yürek Dayanışma Konseri' tam 9 saat sürdü. Binlerce İzmirli, konser sonuna kadar alandan ayrılmayıp, ünlü şarkıcıların parçalarına eşlik etti.

KONSERİ ERKEN BİTİRMEK İSTEDİ

Kampanyaya öncülük eden Haluk Levent, sahneye en son çıkan isim oldu. Saat 02.20'de sahneye gelen Levent, şarkılarını binlerce kişiyle söylerken, Alsancak'ta oturanların sesten rahatsız olup, polise şikayette bulunduğu haberini alınca konseri bitirmek istedi. Levent, "Herkese saygılı olmalıyız, sabah oldu, insanlar rahatsız olabilir. Biz yaptık oldu, yok. Her şey hoşgörü ile olmalı" dedi. Bunun üzerine binlerce İzmirli ısrar edince Haluk Levent, konseri biraz daha uzattı. Konser, İzmir Marşı ile son buldu.