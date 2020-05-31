İzmir futbolunda Altay ile Bucaspor gerilimi - Son Dakika

İzmir futbolunda Altay ile Bucaspor gerilimi

İzmir'in iki kulübü Altay ve 1928 Bucaspor'un arası futbol okulu krizi yüzünden gerildi.

İzmir futbolunda Altay ile Bucaspor gerilimi, System.String[]

İzmir'in iki kulübü Altay ve 1928 Buca spor'un arası futbol okulu krizi yüzünden gerildi. Bir grup Bucaspor taraftarının, Buca'daki Büyük Altay Akıncılar Futbol Okulu'nun hizmet verdiği halı saha tesisinin tellerine tırmanarak Altay tabelasına zarar vermesi siyah-beyazlıların tepkisine neden oldu.

Bucalı fanatikler, "Burası Buca defolun gidin. Buca'da başka takım istemiyoruz" sloganları atarken, 1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş'ın Buca ilçe sınırları içinde başka bir kulübün futbol okulu açmasına izin vermeyeceklerini açıklaması iki kulübü karşı karşıya getirdi. Altay cephesi yaşananlara tepki gösterdi.

Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı tehdit gibi ilk paylaşımda, "Adının içinde Buca geçmeyen takımlar Buca ilçesini terk edin. Sessiz sedasız giden rica olarak kabul etsin bunu. 'Yok ben gitmem' diyen ise zorbalık olarak kabul edebilir. Ancak herkes şunu bilsin ki bu işin sonunda adında Buca ismi geçmeyen takım kalmayacak ilçemizde. Bedeli ne olursa olsun. Boşa macera yaşamayalım" ifadelerine yer verdi.

Aktaş, ikinci paylaşımında şunları yazdı:

"İzmir'in en büyük ilçesi Buca'nın ve İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'ın camiası ve taraftarlarının birbiriyle sürtüşmesi hiçbir zaman kabul etmeyeceğimiz bir durum. Yaşananlar Cihan Aktaş ile Altay'ın direksiyonunda olan basiretsiz, ahlaki davranmayı bilmeyen birkaç kişi arasında. Bu durumun taraftarların birbirine girmesine sebep olmasından dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. İzmir'in büyük ve köklü kulüplerinden olan iki takımımızın taraftarını sükunete davet ediyoruz. Biz bu basiretsiz kişilerle mücadelemizi sonuna kadar sürdürürken, taraftarın bu işin parçası olmayıp iki takımın da İzmir takımı olması nedeniyle kardeş olduklarını unutmamasını arzu ediyoruz. Bu basiretsizlere karşı haklı davamda Cihan Aktaş olarak durdurak bilmeden devam edeceğimi bildiririm."

AKTAŞ'TAN UTANIYORUZ

Altay Sosyal Dayanışma Derneği ise yazılı açıklamayla Cihan Aktaş'ın mesajlarına tepki gösterdi.

Açıklamada, "Sporun barışa, dostluğa ve kardeşliğe aracılık etmesi gerektiğine inanıp ve bu değerleri Altaylılık kültürünün içerinde en önem verdiğimiz ilkelerimiz olarak edinmiş bir camiayız. Buca ilçesinde bu ilke ve erdemlerden uzak 18 yaş altı çocuklar aracı edilerek kulüp altyapı tesislerimize yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bizi asıl üzen ve hayrete düşüren ise bu saldırının bir kulüp başkanı tarafından azmettirilip, sahiplenilmesidir. Sözde spor adamı kimliği taşıyan bu şahsın tutumundan spor ve sportmenliğe değer veren insanlar olarak utanıyoruz" ifadelerine yer verildi. 1914 Altay Taraftarlar Derneği de, "Altay'ın şu an Van'da da, Tekirdağ'da da spor okulu vardır. Buradaki ayıp bu gençleri teşvik eden Bucaspor camia büyüklerinindir" ifadeleri kullanıldı.


Bucaspor, Futbol, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 11:18 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İzmir futbolunda Altay ile Bucaspor gerilimi - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Malatyaspor, Beşiktaş'ın gündemindeki Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattığını federasyona bildirdi NBA yıldızı Curry'nin eşi, Trump'ın göstericilerle ilgili sözlerine tepki gösterdi: İğrençsin Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Brezilyalı Carlos Eduardo'yu gündemine aldı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Avrupa engeli kalktı ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de göreve hazırım Beşiktaşlı Dorukhan Toköz Fenerbahçe iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi Paris Saint Germain, 50 milyon euro ödeyerek Icardi'nin bonservisini aldı 1,5 milyon YouTube abonesi bulunan Galatasaray, Avrupa'da ilk 10'a girdi 11 dünya rekoru kıran Olimpiyat efsanesi sprinter Bobby Morrow yaşamını yitirdi Atletico Madrid'in Kolombiyalı yıldızı Santiago Arias Galatasaray'a geliyor TFF'nin yabancı transfere yaş sınırı getirme düşüncesi Muslera'nın Galatasaray'daki geleceğini tehlikeye soktu Fenerbahçe, kulüp logolu koruyucu maske satışına başladı Süper Lig ekibi Göztepe'nin gözü Fenerbahçeli Alper Potuk'ta Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç'i ısrarla isteyen Lazio, 20 milyon euro ödemeye hazır
Malatyaspor, Beşiktaş'ın gündemindeki Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattığını federasyona bildirdi Malatyaspor, Beşiktaş'ın gündemindeki Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattığını federasyona bildirdi         
17:33
George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler 3 ülkeye daha sıçradı George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler 3 ülkeye daha sıçradı         
17:21
Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Max Kruse'ye 3 Bundesliga ekibi talip oldu Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Max Kruse'ye 3 Bundesliga ekibi talip oldu         
17:15
Son Dakika: SpaceX'in uzaya fırlattığı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı Son Dakika: SpaceX'in uzaya fırlattığı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı         
17:14
Hadımköy Prof. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Hizmete açıldı! İşte özellikleri Hadımköy Prof. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Hizmete açıldı! İşte özellikleri         
16:59
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Tayfun Korkut: Sarı lacivertli kulüple ile görüşmedim Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Tayfun Korkut: Sarı lacivertli kulüple ile görüşmedim         
16:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler         
16:29
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz Fenerbahçe iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi Beşiktaşlı Dorukhan Toköz Fenerbahçe iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi         
16:27
Atletico Madrid'in Kolombiyalı yıldızı Santiago Arias Galatasaray'a geliyor Atletico Madrid'in Kolombiyalı yıldızı Santiago Arias Galatasaray'a geliyor         
16:05
Kadın milletvekili karantina kurallarını hiçe saydı! Olayın ardından 'yasak aşk' çıktı Kadın milletvekili karantina kurallarını hiçe saydı! Olayın ardından 'yasak aşk' çıktı         
15:57
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı 5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı         
15:53
11 dünya rekoru kıran Olimpiyat efsanesi sprinter Bobby Morrow yaşamını yitirdi 11 dünya rekoru kıran Olimpiyat efsanesi sprinter Bobby Morrow yaşamını yitirdi         
15:35
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı         
15:33
ABD'deki protestolara dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous da dahil oldu! Polis telsizlerini ele geçirdiler ABD'deki protestolara dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous da dahil oldu! Polis telsizlerini ele geçirdiler         
15:06
Paris Saint Germain, 50 milyon euro ödeyerek Icardi'nin bonservisini aldı Paris Saint Germain, 50 milyon euro ödeyerek Icardi'nin bonservisini aldı         
14:57
Son Dakika: Marmaray ve Başkentray seferleri yarın saat 06.00'da başlıyor Son Dakika: Marmaray ve Başkentray seferleri yarın saat 06.00'da başlıyor         
14:39
Son dakika: Erdoğan, Son dakika: Erdoğan, "Bu hassasiyetlere uyarsak salgının hortlamasının önüne geçeriz" dedi ve 3 madde sıraladı         
14:38
Milyoner'de 'Gardırop Fuat' sorusunu gören yarışmacı 3 joker hakkını birden kullandı Milyoner'de 'Gardırop Fuat' sorusunu gören yarışmacı 3 joker hakkını birden kullandı         
14:32
Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak araç çarpması sonucu öldü Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak araç çarpması sonucu öldü         
14:30
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti         
14:13
Azerbaycan'da şehre inen bozayı uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi Azerbaycan'da şehre inen bozayı uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi         
13:58
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak         
13:54
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de göreve hazırım Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de göreve hazırım         
13:41
Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat döneminde restoranlarda ve kafelerde uygulanacak kuralları açıkladı Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat döneminde restoranlarda ve kafelerde uygulanacak kuralları açıkladı         
13:38
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor         
13:27
ABD'de eylemcilerin bir kargo şirketine ait tırı yağmalaması kamerada ABD'de eylemcilerin bir kargo şirketine ait tırı yağmalaması kamerada         
13:14
Bakan Koca Bakan Koca "Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti" haberlerini yalanladı         
13:12
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Avrupa engeli kalktı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Avrupa engeli kalktı         
12:59
Trump karşıtı ünlü model Chrissy Teigen, tutuklanan protestocular için 200.000 dolar kefalet bağışladı Trump karşıtı ünlü model Chrissy Teigen, tutuklanan protestocular için 200.000 dolar kefalet bağışladı         
12:46
ABD, protestolara katılan ABD, protestolara katılan "Batman" kostümlü eylemciyi konuşuyor         
12:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2020 17:49:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir futbolunda Altay ile Bucaspor gerilimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]