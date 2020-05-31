İzmir futbolunda Altay ile Bucaspor gerilimi - Son Dakika

İzmir futbolunda Altay ile Bucaspor gerilimi

Bucalı fanatikler, "Burası Buca defolun gidin.

İzmir futbolunda Altay ile Bucaspor gerilimi, System.String[]

Bucalı fanatikler, "Burası Buca defolun gidin. Buca'da başka takım istemiyoruz" sloganları atarken, 1928 Buca spor Başkanı Cihan Aktaş'ın Buca ilçe sınırları içinde başka bir kulübün futbol okulu açmasına izin vermeyeceklerini açıklaması iki kulübü karşı karşıya getirdi. Altay cephesi yaşananlara tepki gösterdi.

"BEDELİ NE OLURSA OLSUN İLÇEMİZDE BUCA İSMİ GEÇMEYEN TAKIM KALMAYACAK"

Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı tehdit gibi ilk paylaşımda, "Adının içinde Buca geçmeyen takımlar Buca ilçesini terk edin. Sessiz sedasız giden rica olarak kabul etsin bunu. 'Yok ben gitmem' diyen ise zorbalık olarak kabul edebilir. Ancak herkes şunu bilsin ki bu işin sonunda adında Buca ismi geçmeyen takım kalmayacak ilçemizde. Bedeli ne olursa olsun. Boşa macera yaşamayalım" ifadelerine yer verdi.

"İKİ TAKIMI DA SÜKUNETE DAVET EDİYORUZ"

Cihan Aktaş, ikinci paylaşımında şunları yazdı:

" İzmir'in en büyük ilçesi Buca'nın ve İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'ın camiası ve taraftarlarının birbiriyle sürtüşmesi hiçbir zaman kabul etmeyeceğimiz bir durum. Yaşananlar Cihan Aktaş ile Altay'ın direksiyonunda olan basiretsiz, ahlaki davranmayı bilmeyen birkaç kişi arasında. Bu durumun taraftarların birbirine girmesine sebep olmasından dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. İzmir'in büyük ve köklü kulüplerinden olan iki takımımızın taraftarını sükunete davet ediyoruz. Biz bu basiretsiz kişilerle mücadelemizi sonuna kadar sürdürürken, taraftarın bu işin parçası olmayıp iki takımın da İzmir takımı olması nedeniyle kardeş olduklarını unutmamasını arzu ediyoruz. Bu basiretsizlere karşı haklı davamda Cihan Aktaş olarak durdurak bilmeden devam edeceğimi bildiririm."

ALTAY SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ: CİHAN AKTAŞ'TAN UTANIYORUZ

Altay Sosyal Dayanışma Derneği ise yazılı açıklamayla Cihan Aktaş'ın mesajlarına tepki gösterdi.

Açıklamada, "Sporun barışa, dostluğa ve kardeşliğe aracılık etmesi gerektiğine inanıp ve bu değerleri Altaylılık kültürünün içerinde en önem verdiğimiz ilkelerimiz olarak edinmiş bir camiayız. Buca ilçesinde bu ilke ve erdemlerden uzak 18 yaş altı çocuklar aracı edilerek kulüp altyapı tesislerimize yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bizi asıl üzen ve hayrete düşüren ise bu saldırının bir kulüp başkanı tarafından azmettirilip, sahiplenilmesidir. Sözde spor adamı kimliği taşıyan bu şahsın tutumundan spor ve sportmenliğe değer veren insanlar olarak utanıyoruz" ifadelerine yer verildi. 1914 Altay Taraftarlar Derneği de, "Altay'ın şu an Van'da da, Tekirdağ'da da spor okulu vardır. Buradaki ayıp bu gençleri teşvik eden Bucaspor camia büyüklerinindir" ifadeleri kullanıldı.

Cihan Aktaş, Bucaspor, Altay, Buca, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 01:40 

Son Dakika Spor İzmir futbolunda Altay ile Bucaspor gerilimi - Son Dakika Spor
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