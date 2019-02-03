İzmir Futbolunu Yasa Boğan Vefat
1 saat önce
İzmir futbolunun sembol isimlerinden Teknik Direktör Turgut Uçar, 54 yaşında hayata gözlerini yumdu.
İzmir
futbolunun sembol isimlerinden Teknik Direktör Turgut Uçar
, 54 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Geçtiğimiz gün Yıldırım Uran'ı kaybeden İzmir futbolu bu kez Turgut Uçar'a ağlıyor. Geçtiğimiz aralık ayında beyninde meydana gelen emboli sebebiyle hastaneye kaldırılan deneyimli futbol adamının hayata gözlerini yumduğu açıklandı.
Futbolculuk döneminde Altay
, Karşıyaka
, Trabzonspor
, Gaziantepspor
, Balıkesirspor
ve Soma Linyitspor
'da forma giyen Uçar, birçok takımda da teknik direktör olarak görev yaptı. Karşıyaka'yı 3 kez çalıştıran Turgut Uçar, Altay'da ise 2 dönem görev aldı. Deneyimli teknik adam; Akhisaspor, Uşakspor
, Yozgatspor
, Tokatspor, Karabükspor
, Bandırmaspor ve İskenderun
Demir Çelik
gibi ekipleri de çalıştırdı. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:39 Kaynak: İHA
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