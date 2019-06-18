İzmir Gayrimenkul Sektörüne, Rusların İlgisi Artıyor

Türkiye'de en fazla iç göçü alan İzmir'e, yurt dışından da yoğun talep var. Evlilik veya yeni bir yaşam için, Rusça konuşan ülkelerden gelip, İzmir'e yerleşenlerin sayısının TÜİK verilerine göre 30 bine yaklaştığını söyleyen Rota Gayrimenkul'ün Ukrayna kökenli Danışmanı Daryna Bochok, 'İzmir'in iklimi, yaşam kültürü ve ekonomisi, Rusça konuşan ülkelerde yaşayanlar için, oldukça cazip bir hayat sunuyor' dedi

Gayrimenkul sertifikası ile yurtdışı yatırımcısının önündeki bürokratik engeller kaldırıldı. Sadece sermayesini getirip Türkiye'deki bir projeye ortak olabiliyorlar. 250 Bin dolar ve üzeri gayrimenkul alana vatandaşlık hakkı, gayrimenkul sertifikasını destekleyici bir unsur odu. Bu düzenlemeler yabancı yatırımcılar için İzmir'i çok cazip bir kent haline getirdi' dedi

RUSLAR İZMİR'DE YABANCILIK HİSSETMİYORLAR

Rusya başta olmak üzere, Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan gibi Rusça konuşan ülkelerden gelenlerin, İzmir'e yabancılık çekmediğini belirten Bochok, 'Çocukların eğitimi için İzmir'de Rus okulu açıldı. Kurulan dernekler aracılığı ile geleneklerinin korunması, sosyalleşme ve dayanışma da arttı. İzmir halkı ile uyum içerisinde yaşıyorlar. Ruslar için İzmir, yeni ancak çok kültürlülüğü ile cazibesi yüksek rahat bir şehir. Rusların bu kente ilgisi her geçen gün artıyor. Yerleşen aileler genelde genç. İzmir, Rusça konuşan yabancı uyruklu vatandaşların vazgeçilmezi oldu' dedi

RUS YATIRIMCILARIN TERCİHİ İZMİR

Turizm organizasyonlarının Rusça konuşan ülkelerden İzmir'e olan ziyaretleri arttığını söyleyen Daryna Bochok, 'Türkiye'de yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar, yaşam rahatlığı ve iklimi başta olmak üzere, ekonomik kabiliyetlerinden ötürü, İzmir'i tercih ediyorlar. 2019 yılının ilk 6 ayında, tam 1547 gayrimenkul, Rus yatırımcılar tarafından alındı. İzmir'deki gayrimenkul hareketliliğine Rusların büyük katkısı oldu' dedi