İzmir Gazeteciler Cemiyeti Futbol Turnuvasının Ödülleri Verildi
22 dakika önce
İzmir Gazeteciler Cemiyeti Basın Ligi Şevket Özçelik halı saha futbol sezonunda boy gösteren basın kuruluşlarına ödülleri düzenlenen bir geceyle takdim edildi.
İzmir
Gazeteciler Cemiyeti Basın Ligi Şevket Özçelik halı saha futbol sezonunda boy gösteren basın kuruluşlarına ödülleri düzenlenen bir geceyle takdim edildi.
İzmirli gazetecileri buluşturan ve Yeni Asır'ın şampiyonluğuyla sonuçlanan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Basın Ligi Şevket Özçelik sezonunda halı sahada ter döken basın mensuplarına ve dereceye giren takımlara ödülleri dağıtıldı. İzmir Gazeteciler Cemiyetinin ev sahipliği yaptığı geceye İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen
, Karşıyaka
Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar
, Konak
Belediye Başkanı Sema Pekdaş
ve basın mensupları katıldı. Açılış konuşmasını yapan İzmir Gazeteciler Ceiyeti Başkanı Misket Dikmen, "Cemiyetimizin karar defterinde yıllar yıllar önce futbol turnuvası düzenlediğini gördüm. Bu düşünceden yola çıkarak bu turnuvayı düzenledik. Meslektaşlarımız da oldukça fazla ilgi gösterdi. Tüm destek olanlara ve katılımcılara çok teşekkür ediyorum" dedi.
Başkanlardan tebrik
Ödül töreninde konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu
Akpınar da basın mensuplarını tebrik etti. Akpınar, "Böyle güzel bir organizasyon düzenledikleri için İGC
'yi tebrik ederim. Çünkü spor insanları bir araya getirmenin en doğru yoludur. Turnuvanın Şevket Özçelik gibi örnek bir gazetecinin anısına düzenlenmesi de ayrıca mutluluk verici" diye konuştu. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da hem turnuvayı düzenleyenlere hem de katılımcıları tebrik etti. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:49 Kaynak: İHA
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