Son Dakika Haberleri: İzmir Gazeteciler Cemiyeti Geleneksel Yılbaşı Balosu Kuşadası'nda Yapıldı

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Geleneksel Yılbaşı Balosu Kuşadası'nda Yapıldı

2 saat önce

İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel yılbaşı balosu, cemiyet üyeleri ve eşlerinin katılımıyla Kuşadası'nda gerçekleştirildi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Geleneksel Yılbaşı Balosu Kuşadası'nda Yapıldı, System.String[]
İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel yılbaşı balosu, cemiyet üyeleri ve eşlerinin katılımıyla Kuşadası'nda gerçekleştirildi. Geleneksel hale gelen Kuşadası Fantasia Otel'deki Yılbaşı Balosu'nda bir araya gelen eski ve yeni kuşak gazeteciler, bütün bir yılın stresini atma imkanı buldular. 2018 Hasan Tahsin Basın Hizmet Ödül törenine de ev sahipliği yapan Yeni Yıl Balosu Konaklamalı ve iki ayrı gece olarak organize edildi. Balonun ilk gününde meslekte 50 yılını dolduran cemiyet üyelerine 'Basın Hizmet Ödülü' verildi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, cemiyetin geleneksel hale getirdiği 'Yılbaşı Balosu' organizasyonunda bir araya geldiklerini belirterek, "Her yıl sonunda bir otelde konaklamalı olarak bir araya geliyoruz. Bu buluşma, üyelerimiz açısından çok önemli. Bu gece bizim için hem bütün bir yılın değerlendirilmesi olanağını sağlıyor, hem biraz dinlence anlamı taşıyor, hem de üyelerimizi buluşturuyor. Ayrıca, her yıl meslekte 50 yılını doldurmuş gazetecilere de Basın Hizmet Ödülü veriyoruz " dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:02 Kaynak: İHA

Kuşadası, Yılbaşı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da Daha Önce 5 Kez Büyük İkramiye Kazandıran Bayide, 70 Milyonun Hayalini Kuranlar Uzun Kuyruklar Oluşturdu Son Dakika! Endonezya'daki Tsunamide Ölenlerin Sayısı 222'ye Yükseldi

Erdoğan'dan Metin Akpınar'a Sert Sözler: Beni İpe Götürmek Senin Haddine mi İki Çocuk Annesi, Kocasının İlişkisi Olduğu Öne Sürülen Kadını Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 14:33:00. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir Gazeteciler Cemiyeti Geleneksel Yılbaşı Balosu Kuşadası'nda Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]