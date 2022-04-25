İzmir Gazeteciler Cemiyetinden CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı'ya tepki Açıklaması - Son Dakika
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İzmir Gazeteciler Cemiyetinden CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı'ya tepki Açıklaması

25.04.2022 15:34
İzmir Gazeteciler Cemiyetinden CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı'ya tepki Açıklaması

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın İzmir'deki basın mensuplarına karşı sergilediği tavrın kabul edilemez olduğunu bildirdi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın İzmir'deki basın mensuplarına karşı sergilediği tavrın kabul edilemez olduğunu bildirdi.

İGC'den yapılan açıklamada, Salıcı'nın, İzmir'i ziyaretinde kendisine soru yöneltmek isteyen gazetecilere, sözlerini keserek, "Kendini yorma, sen benim İzmir'de hiç açıklama yaptığımı gördün mü?" diyerek yerel basını küçümser bir yaklaşımda bulunduğu belirtildi.

Açıklama yapıp yapmamanın bireysel bir hak olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Görevlerini yapmaya çalışan meslektaşlarımızın yönelttiği sorulara karşı küçümseyen üslupla yanıt vermek her şeyden önce siyasetçi sorumluluğu ile örtüşmemektedir. İzmir basını, Şehit Gazeteci Hasan Tahsin'in emanetidir, özgürdür. Hiçbir şekilde basınımızı ve meslektaşlarımızı küçümseyen tavırlara izin vermeyeceğimizi belirtir, gazeteci-siyasetçi ilişkisinin daha uygar bir zeminde yürümesi konundaki kararlılığımız hatırlatırız."

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İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Cumhuriyet Halk Partisi, Oğuz Kaan Salıcı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir Gazeteciler Cemiyetinden CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı'ya tepki Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir Gazeteciler Cemiyetinden CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı'ya tepki Açıklaması - Son Dakika
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