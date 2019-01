İzmir Gelinlik Modasının Kalbi İzmir'de Atıyor

Gelinlik modasının kalbi İzmir 'de atıyor (2)DERİ VE DERİ KONFEKSİYON FUARI DA AÇILDIDeri sektöründe büyük bir boşluğu kapatmak amacıyla 2018'de ilk kez düzenlenen Leather & More - Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı bu yıl ikinci kez kapılarını açtı. 13. IF Wedding Fashion İzmir- Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı ile eş zamanlı olarak Fuarİzmir'de gerçekleşen Leather & More 2. Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından organize edildi. Fuarla birlikte üç gün boyunca deri ve deri giyim markaları, perakendeciler, toptancılar ve tasarım firmalarının, önde gelen yerli ve yabancı deri ve deri giyim üreticileri ile bir araya gelmesi sağlanıyor. C Holü'nde düzenlenen fuarın açılışını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu , AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ile EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener birlikte yaptı. Kurdele kesiminin ardından fuardaki firmaları ziyaret eden Kocaoğlu ve Zeybekci, deri ceketleri deneyerek objektiflere poz verdi.Deri konfeksiyon ve deri aksesuarlarının yer aldığı fuara İzmir başta olmak üzere İstanbul ve Manisa 'dan toplam 30 firma katıldı. Almanya Dubai ve Kosova 'dan alım heyetinin gelmesi beklenen fuarda genç tasarımcıların deri ve aksesuarları üzerine çalışmalar gerçekleştireceği Tasarımcı Platformu etkinliği yapılacak. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, fuara katılan 30 firmanın 29'unun İzmir'den birinin ise İstanbul'dan olduğunu söyleyerek, Yaklaşık 26 deri konfeksiyon firması, 4 saraciye ve deri firması var. Yurtdışndan 90 firma bekliyoruz. Daha önce bu fuar ayakkabıyla birlikte düzenlenmişti. Bu yıl ilk kez tek olarak düzenlendi. Katılımcılar memnun. İleri dönemde İzmir'in yıldızı olacak. Deri İzmir'de lokomotif sektörlerinden biriydi. 2000'li yıllarda kan kaybetti ancak yeniden tırmanışa geçti. Her geçen gün büyüyecek dedi. Leather & More Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı'nın kuluçka dönemini yaşadığını ifade eden Zandar, IF Wedding Fashion İzmir ile birlikte olması bu fuara da hareket getirecek. Deri, konfeksiyon ve saraciye potansiyeli yüksek olan sektörler. İzmir'de firma sayısı az. Sektöre yeni başlayan firmaları arttırmalıyız diye konuştu.Leather & More 2. Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı, sadece sektör profesyonelleri tarafından 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.