İzmir'de Asbestli Gemiye Karşı Mücadele Sürüyor. Tunç Soyer: "Karşılarında Çelik Gibi Durmaya Devam Edeceğiz"

Haber: ABDULLAH ÇELEBİ - Kamera: KERİM UĞUR

İzmir Gemi Söküm Koordinasyon Kurulu, Aliağa'da sökülmesi için verilen izin iptal edilmesine rağmen gemi takip uygulamalarına göre halen Aliağa'ya doğru ilerlemekte olan asbestli gemi Sao Paulo'ya karşı mücadelenin süreceğini açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Temkinli, ihtiyatlı olmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki onlar emellerinden vazgeçmeyecek. Biz de karşılarında çelik gibi durmaya devam edeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu, DİSK, KESK, İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, sendikalar, kent konseyleri, sivil toplum kuruluşları ve çevre platformlarından oluşan İzmir Gemi Söküm Koordinasyon Kurulu, söküm izni iptal edilen asbestli gemi Sao Paulo ile ilgili ortak bir basın açıklaması yaptı.

"TEMKİNLİ VE İHTİYATLI OLACAĞIZ"

İzmir Mimarlık Merkezi'nde bugün yapılan basın açıklamasına Gemi Söküm Koordinasyon Kurulu temsilcileriyle birlikte katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer mücadelenin süreceğini söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın geminin Türk karasularına giremeyeceği açıklamasının büyük kazanım olduğunu vurgulayan Başkan Soyer, şöyle konuştu:

"Bugün daha umutla ve mutlulukla buradayız. Önemli bir kazanım elde ettik. 30 Ağustos 1922, emperyalizme vurulan en büyük tokadın tarihidir. Çok büyük bir zaferdir. Ne yazık ki emperyalizm, bu topraklar üzerindeki emellerinden asla vazgeçmemiştir. Bugün de yine tohumuyla, zehirli atığıyla, çöpüyle bu topraklar üzerindeki emellerini gerçekleştirmeye gayret etmektedir. Bu topraklar üzerinde emperyalizmin kurmaya çalıştığı hegemonyaya karşı durmaya devam edeceğiz. Kalıcı barışın tek bir sigortası vardır. O da o halkın örgütlü birlikteliği ve direnişi koruyor olmasıdır. Tüm İzmir halkının büyük hassasiyetle tek yumruk olduğunu biliyoruz. Bunu korumaya devam edeceğiz. Temkinli, ihtiyatlı olmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki onlar emellerinden vazgeçmeyecek. Biz de karşılarında çelik gibi durmaya devam edeceğiz."

"NİHAİ SONUÇ DEĞİL"

İzmir Gemi Söküm Koordinasyon Kurulu adına ise basın açıklamasını TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Aykut Akdemir yaptı. Açıklama şöyle:

"Mücadelemiz güçlenerek devam ederken 26.08.2022 tarihinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından, 'Tehlikeli Madde Envanter Raporu'nun Bakanlığa sunulmaması' nedeniyle Nae Sao Paulo gemisi için verilmiş olan şartlı notifikasyon onayının iptal edildiği, geminin Türkiye kara sularına girişine izin verilmeyeceği açıklandı. Yapılan açıklama, çevre ve halk sağlığına zararlı olan, bilim ve hukuk dışı işlere karşı yürütülen örgütlü mücadelenin sonucu ortaya çıkmıştır. Ancak bu açıklama, mücadele için nihai bir sonuç değil, ihtiyatla karşıladığımız bir karardır. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada 'gerekli belgelerin sağlanmamış olması' gerekçe gösterilmiştir.

"GEMİ HAREKETİNE DEVAM EDİYOR"

Gerekçenin esasa değil şekle ilişkin olması, sürecin kesin olarak sonlandırılmadığı anlamına gelmektedir. Gemi, hareketine devam etmektedir. Açıklamanın üzerinden 7 gün geçmiştir. İlgili ulusal uluslararası mevzuata aykırı olarak, eksik-yanlış beyanlarla Brezilya'daki mahkeme kararlarına ve yapılan açıklamaya rağmen zehirli gemi yolculuğunu durdurmamış, hala yoluna devam etmektedir. İhracatçı şirket olan OCEANA şirketine gönderilen 26.08.2022 tarihli yazışma ile iznin askıya alındığı bilgisi verilerek, geminin yolculuğunun Basel Sözleşmesi'ne aykırı olduğu ve yasadışı hale geldiği belirtilmiş, Brezilya'ya geri dönmesi gerektiği bildirilmiştir. Bu kararla uluslararası mevzuata göre de hukuksuz olduğu beyanı kesinleşen gemi için gereğinin yapılması ve geminin Brezilya'ya geri gönderilmesi gerekmektedir."