İzmir Genç STK buluşması gerçekleştirildi - Son Dakika

İzmir Genç Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması, bu ay Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir tarafından düzenlendi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) 3. Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte konuşan bölge müdürü Levent Köylü, gençliğin derdiyle dertlenen TÜGVA ve gönüllülerini gururla yakından takip ettiğini söyledi.

TÜGVA ve tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Köylü, "Tüm STK'larımızın aynı dertle dertlendiğini ve kendini bu kutlu davaya adadığını görmek ve buna katkı sağlayabilmek benim için en büyük övünç kaynağıdır. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine sizler sayesinde ulaşacak, sizlerin yetiştirdiği gençlerle de daha nice hedeflerimize ulaşacağımıza inancım tamdır." diye konuştu.

TÜGVA İl Temsilcisi Mesut Öndeş ise programa katılan sivil toplum kuruluşu temsilcilerine ve ev sahipliğinden dolayı TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğüne teşekkür etti.

Programa Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle de mesaj gönderdi.