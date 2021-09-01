İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Alsancak Stadı'nda incelemelerde bulundu

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, yapım çalışmaları devam eden Alsancak Stadı'nda incelemelerde bulundu.
İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eskici'nin, inşaatında son aşamaya gelinen Alsancak Stadı'nı teknik ekiple gezdiği belirtildi.
Çim serme işleminin sona erdiğinin aktarıldığı açıklamada, "Futbolseverlerin coşku dolu alkışlarının Alsancak Stadı'nda yankılanacağı günleri iple çekiyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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