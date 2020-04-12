İZMİR Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika

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İZMİR Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın
6 saat önce
Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangınİZMİR'in Bornova ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve ağaçlık alana da sıçrayan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.
Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın
İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve ağaçlık alana da sıçrayan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.
Bornova'daki 5. Sanayi Sitesi 7419/10 Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm fabrikasının depo bölümünde bugün saat 11.30'da yangın çıktı. Depo bölümünde elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında, alevler kısa sürede önce diğer bölümlere ardından da çevredeki ağaçlık alana sıçradı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, su sıkarak yaklaşık 1 saatte alevleri kontrol altına aldı.
Geri dönüşüm fabrikasında maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 03:17 Kaynak: DHA
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