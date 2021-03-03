İzmir gevreğine tescil başvurusu - Son Dakika

İzmir gevreğine tescil başvurusu

03.03.2021 10:51
İzmir gevreğine tescil başvurusu, System.String[]

İzmir Pide ve Gevrekçiler Odası, İzmir gevreğinin Coğrafi İşaret Tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna müracaatta bulundu.

İzmir Pide ve Gevrekçiler Odası, İzmir gevreğinin Coğrafi İşaret Tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna müracaatta bulundu. Başvurularının değerlendirme aşamasında olduğunu kaydeden oda başkanı Mehmet Şükrü Erişen, "Üretim yöntemi ve tadı diğer illerdeki simitlerden farklı olan İzmir gevreğine farkındalık oluşturacak mahreç işareti tescilini almak istiyoruz" dedi.

İzmir gevreğinin kendine has lezzete sahip olduğunu belirten Erişen, "İzmirliler simit demez, gevrek der. Gerçekten de İzmir Gevreği diğer illerde satılan simitlerden hem görünüm hem lezzet hem de üretim şekli açısından farklıdır. İzmir Gevreği önce pekmezde, sonra fırında iki kere pişer. Adı üstünde, gevrek gevrek pişer. Hamuru yoğrulup sıcak pekmez kazanında bir dakikaya yakın haşlayıp kabartılır, sonra susama bulanıp fırında pişirilir. Diğer illerde ise üretim farklıdır. Örneğin İstanbul simidi üretiminde hamur soğuk pekmez kazanına sokulup susamlanır ve fırına verilir. Bu şekilde iki ürün arasında lezzet ve görünüm farkı da oluşur. Biz gevreğin mideye gitmeden önce göze de hitap etmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

İzmir gevreğinin kente ait bir değer olduğunu hatırlatan Mehmet Şükrü Erişen sözlerini şöyle sürdürdü: "İzmir gevreğinin şekli ustalarımıza özgüdür. Rengi ve tekstürü benzersizdir. İzmir gevreği İzmirlilerindir. İzmirli olmak için burada doğmuş olmanız şart değil, bu kentin havasını koklamanız, suyunu içmeniz, İzmir'i hissetmeniz yeterli. Umuyoruz ki bu heyecanımızla başvurduğumuz İzmir gevreğinin tescilini alacağız ve kentimizin bir önemli bir değerinin ismini, özelliklerini koruma altına alacağız, gelecek nesillere de taşıyacağız."

İzmir gevreğine tescil başvurusu
İzmir gevreğine tescil başvurusu

Mahreç, Patent, İzmir, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir gevreğine tescil başvurusu - Son Dakika


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