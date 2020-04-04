İZMİR Giriş çıkışların yasaklandığı İzmir'de, kilometrelerce araç kuyruğu - Son Dakika

Giriş çıkışların yasaklandığı İzmir'de, kilometrelerce araç kuyruğu

KORONAVİRÜS salgınının önüne geçebilmek amacıyla, 30 büyükşehir ile Zonguldak iline giriş çıkışların yasaklanmasının ardından, İzmir'e giriş ve çıkışların yapıldığı Sabuncubeli Tüneli'nde uzun araç kuyrukları oluştu. Gıda ve hijyen ürünleri taşıyan TIR ve kamyonlar, zorunlu görevlerde bulunanlara giriş ve çıkış için izin verilirken, diğer araçlar geri gönderildi.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün saat 24.00'dan itibaren, 30 büyükşehir ile Zonguldak iline giriş ve çıkışların yasaklandığını duyurmasının ardından, İç İşleri Bakanlığı 81 ilin valiliklerine ilgili genelgeyi gönderdi. Giriş ve çıkışların yasak olduğu birçok il gibi, İzmir'e giriş yapılan mevkilerde de uzun araç kuyrukları oluştu. Yasağın duyurulmasının ardından, gitmek istediği şehre doğru araçlarıyla yola çıkan birçok vatandaş, Bornova ilçesindeki Sabuncubeli Tüneli önünde denetimlerde bulunan polis ve jandarma ekipleri tarafından, Manisa'ya ulaşamadan geri gönderildi. Gıda ve hijyen ürünleri taşıyan TIR ve kamyonlar ile zorunlu görevlerde bulunan bazı kişilerin araçlarının geçişlerine izin verildi. Eldiven ve maske gibi kişisel önlemlerini alan ekipler, araçlardaki sürücüler ve yolcuların ateşlerini de ölçtü.