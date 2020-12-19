İzmir girişindeki tabela değişecek - Son Dakika

İzmir girişindeki tabela değişecek
19.12.2020 14:55
İZMİR'in girişinde yer alan bilgilendirme tabelasındaki nüfus ve rakım bilgileri, ülke genelinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında değişecek.
İZMİR'in girişinde yer alan bilgilendirme tabelasındaki nüfus ve rakım bilgileri, ülke genelinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında değişecek. Tabelada, sadece şehir ve ilçe isimleri olacak.
Karayolları Genel Müdürlüğü, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verileriyle nüfusun değişmesinin ardından 81 il ve 911 ilçenin giriş çıkışlarında bulunan tabelaları tekrar düzenledi. Değişiklikle birlikte yapılan masrafı ortadan kaldırmak için hazırlanan yeni uygulamada tüm şehir ile ilçe tabelalarından nüfus ve rakım bilgileri Karayolları ekiplerince kaldırılmaya başlandı. İzmir'de de yeni tabelada sadece şehir ismi bırakılacak. Tabelada daha önce 'Nüfusu: 2973000 ve Rakım 2' olan bilgiler kaldırılacak. Tabelada sadece 'İzmir' yazısı bırakılacak.
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