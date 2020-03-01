İzmir göçmenler izmir çeşme'den sakız adası'na geçmek için botla açılıyor - Son Dakika

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İzmir göçmenler izmir çeşme'den sakız adası'na geçmek için botla açılıyor
6 saat önce
İZMİR Göçmenler İzmir Çeşme'den Sakız Adası'na geçmek için botla açılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 04:59 Kaynak: DHA
İZMİR Göçmenler İzmir Çeşme'den Sakız Adası'na geçmek için botla açılıyor
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