İzmir göçmenler izmir çeşme'den sakız adası'na geçmek için botla açılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir göçmenler izmir çeşme'den sakız adası'na geçmek için botla açılıyor - Son Dakika

İzmir göçmenler izmir çeşme'den sakız adası'na geçmek için botla açılıyor

6 saat önce

İZMİR Göçmenler İzmir Çeşme'den Sakız Adası'na geçmek için botla açılıyor.

İZMİR Göçmenler İzmir Çeşme'den Sakız Adası'na geçmek için botla açılıyor

İzmir göçmenler izmir çeşme'den sakız adası'na geçmek için botla açılıyor

İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 04:59 Kaynak: DHA
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