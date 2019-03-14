İzmir Göçükte Arama Kurtarma Çalışmalarına Başlandı
10 dakika önce
İzmir Göçükte arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandıİZMİR/DHA(Tür: Yurt)
İzmir Göçükte arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı
İZMİR/DHA
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:40 Kaynak: DHA
Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika'nın Ölümü Sanat Dünyasını Yasa Boğdu
Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika Kimdir?
Genç Kızların Tehlikeli Yolculuğu Kamerada
Yakınları, Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika'nın Cenazesini Teslim Aldı