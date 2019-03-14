Son Dakika Haberleri: İzmir Göçükte Arama Kurtarma Çalışmalarına Başlandı

İzmir Göçükte Arama Kurtarma Çalışmalarına Başlandı

10 dakika önce

İzmir Göçükte arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandıİZMİR/DHA(Tür: Yurt)

İzmir Göçükte arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı

İZMİR/DHA

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:40 Kaynak: DHA

Sabah, DHA, İzmir, Güncel
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