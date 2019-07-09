İZMİR Gölcük Otel'in yeniden yapılması için ilk harç döküldü

Gölcük Otel'in yeniden yapılması için ilk harç döküldüİzmir'in Ödemiş ilçesinde, doğa güzellikleriyle bilinen Gölcük Yaylası'ndaki belediyeye ait olan, önce yenilenmesi planlanan ancak depreme dayanıklı olmadığının belirlenmesi üzerine yıkılarak yeniden yapılacak olan Gölcük Otel'in temeline...

Gölcük Otel'in yeniden yapılması için ilk harç döküldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, doğa güzellikleriyle bilinen Gölcük Yaylası'ndaki belediyeye ait olan, önce yenilenmesi planlanan ancak depreme dayanıklı olmadığının belirlenmesi üzerine yıkılarak yeniden yapılacak olan Gölcük Otel'in temeline ilk harç, törenle döküldü. Otelin 6 ay içerisinde tamamlanıp, ismi 'Lake' olarak değiştirilerek hizmete açılacağı bildirildi.

Gölcük Yaylası'ndaki Ödemiş Belediyesi'ne ait zemin ile birlikte 4 katlı, 74 odalı Gölcük Otel'in yeniden ayağa kaldırılması için 'esaslı tadilat karşılığı uzun süreli kiralama, işletme modeli' ile 4 Temmuz 2018'de ihalesi yapıldı. İhaleyi kazanan firma, gerekli tadilatın ardından 19 yıl 2 ay süreyle işleteceği otelle ilgili çalışmalarını yaparken, depreme dayanıklı olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine otel yerine yenisinin yapılması için yıkılıp, yeni temel kazısı yapıldı. 310 fore kazığın çakıldığı zemin hazırlığının ardından bugün temele ilk harcın dökülmesi için tören düzenlendi.

Gölcük Gölü kıyısındaki otelin temel atma törenine CHP'li Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Ödemiş Askerlik Şubesi Başkanı Personel Asteğmen Mustafa Beytaş, Ödemiş eski Belediye Başkanları Mahmut Badem ve Bekir Keskin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ödemiş Yerel Hizmetler Koordinatörü Cumhur Şener, CHP Ödemiş İlçe Başkanı Hamdi Halis, Ödemiş Bilumum Gıda Maddeleriyle Uğraşanlar Esnaf Odası Başkanı Hülya Çavuş, Ödemiş Şoförler Odası Başkanı Tahir Silay, Ödemiş Sarraflar Odası Başkanı Şerif Naz, Ödemiş Muhtarlar Derneği Başkanı Nihat Savuran, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Ödemiş Belediyesi Halk Oyunları ekibi zeybek gösterisi sundu.

Törende konuşan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Gölcük'ün Ödemiş'in 3 cazibe merkezinden biri olduğuna dikkati çekip, "Bugün çalışmalarına bizden önceki dönem başlanan otel için buradayız. Temeli atmak bize nasip oldu. Otelin yenilenmesi gerekiyordu. Ancak temelinin sağlam olmadığı belirlendi. 5 günde zor yıkılır denilen otel, 1 günde yıkıldı. Şimdi yerine 310 fore kazık çakılarak, zeminde hiçbir kaya olmadan onun üzerinde yeni bir otel binası yapılacak. Çok yüksek bir bina olmayacak ama zeminin sağlam olması çok önemli. Dileriz ki yine eksiksiz olarak açılışında buluşalım. Bu otel, Ödemiş'in 3 çekim merkezi olan Birgi, Bozdağ ve Gölcük'ün gerdanlığı olacak" dedi.

İhaleyi alarak otel inşaatına başlayan şirketin yönetim kurulu başkanı Güney Cino da, "Bugün temelini atacağımız otelin Ödemiş'e ve göz kamaştırıcı doğası ile Gölcük mahallemize turizm açısından çok olumlu bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Gölcük Yaylası'na ve halkımıza hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından CHP'li Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Ödemiş'in eski belediye başkanları Mahmut Badem ve Bekir Keskin ve davetlilerle birlikte butona basarak otelin temeline ilk harcı döktü. Otelin önümüzdeki Ocak ayında inşaatının tamamlanarak 'Lake' ismi ile hizmete açılmasının hedeflendiği bildirildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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