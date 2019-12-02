Son Dakika Haberleri: İzmir-görme engelliler için kafelere braille alfabesiyle menü hazırladı-2
Son Dakika Güncel İzmir-görme engelliler için kafelere braille alfabesiyle menü hazırladı-2 - Son Dakika

İzmir-görme engelliler için kafelere braille alfabesiyle menü hazırladı-2

7 saat önce

Görme engelliler için kafelere Braille alfabesiyle menü hazırladı-2.

İZMİR-Görme engelliler için kafelere Braille alfabesiyle menü hazırladı-2

İzmir-görme engelliler için kafelere braille alfabesiyle menü hazırladı-2

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:03 Kaynak: DHA
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