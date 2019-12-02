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İzmir-görme engelliler için kafelere braille alfabesiyle menü hazırladı-2
7 saat önce
Görme engelliler için kafelere Braille alfabesiyle menü hazırladı-2.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:03 Kaynak: DHA
İZMİR-Görme engelliler için kafelere Braille alfabesiyle menü hazırladı-2
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