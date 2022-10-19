Bozköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Öz , yaptığı konuşmada vatandaşların, devlete ihtiyaç duyduğunda çalacakları kapının muhtarlıklar olduğuna işaret ederek, "Mahallesinde halkın güven ve desteğini alarak seçilen ilçemizdeki 30 muhtarımız vatandaşa hizmet vermektedir. Bizler mevcut yapı içerisinde görevimizi en iyi şekilde yapmaktayız. Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi 'Muhtarlar demokrasinin temel taşıdır.' Muhtarlar Günümüz kutlu olsun." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İzmir gündem: Aliağa'da Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

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