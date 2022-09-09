EDİRNE'nin Keşan ilçesinin kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle hayata geçirilen 'Keşan 100'üncü Yılda, Zafer Yolunda' projesi kapsamında 9 gün önce Akşehir Batı Cephesi Karargahı Müzesi'nden aldıkları Türk bayrağı ile Konya 'nın Akşehir ilçesinden yola çıkan Keşan Saros Doğa Sporları Topluluğu (SARDOS) bisiklet grubu, 650 kilometre yol kat ederek İzmir 'e ulaştı. Grup, Türk bayrağını İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde İzmir Valiliği 'ne teslim etti.

Kaynak: DHA

Akşehir, Keşan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir gündem haberi... 650 kilometre pedal çevirerek, taşıdıkları Türk bayrağını İzmir'e ulaştırdılar - Son Dakika

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