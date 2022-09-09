İzmir gündem haberi... 650 kilometre pedal çevirerek, taşıdıkları Türk bayrağını İzmir'e ulaştırdılar - Son Dakika
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İzmir gündem haberi... 650 kilometre pedal çevirerek, taşıdıkları Türk bayrağını İzmir'e ulaştırdılar

09.09.2022 17:39
İzmir gündem haberi... 650 kilometre pedal çevirerek, taşıdıkları Türk bayrağını İzmir'e ulaştırdılar

İzmir haberler: EDİRNE'nin Keşan ilçesinin kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle hayata geçirilen 'Keşan 100'üncü Yılda, Zafer Yolunda' projesi kapsamında 9 gün önce Akşehir Batı Cephesi Karargahı Müzesi'nden aldıkları Türk bayrağı ile Konya'nın Akşehir ilçesinden yola çıkan Keşan Saros Doğa...

EDİRNE'nin Keşan ilçesinin kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle hayata geçirilen 'Keşan 100'üncü Yılda, Zafer Yolunda' projesi kapsamında 9 gün önce Akşehir Batı Cephesi Karargahı Müzesi'nden aldıkları Türk bayrağı ile Konya'nın Akşehir ilçesinden yola çıkan Keşan Saros Doğa Sporları Topluluğu (SARDOS) bisiklet grubu, 650 kilometre yol kat ederek İzmir'e ulaştı. Grup, Türk bayrağını İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde İzmir Valiliği'ne teslim etti.

Keşan Kaymakamlığı, Akşehir Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, Dumlupınar Belediyesi, Ulubey Belediyesi ve SARDOS iş birliğinde hayata geçirilen 'Keşan 100'üncü Yılda, Zafer Yolunda' projesi kapsamında Akşehir Batı Cephesi Karargahı Müzesi'nden alınan Türk bayrağı, İzmir Valiliği'ne teslim edildi. İzmir Valiliği'nde düzenlenen teslim törenine, İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, SARDOS Topluluğu Başkanı Faruk Eker ve bisiklet ekibi katıldı.

Törende konuşan Faruk Eker, "Akşehir'den aldığımız kutsal bayrağımızı 650 kilometre pedal çevirerek İzmir Valiliğimize teslim etmekten büyük onur duyuyoruz. Şanlı bayrağımızı, 100 yıl önce düşman bayrağının indirildiği göndere çekilmek üzere getirdik" dedi.'TARİHİ VE MİLLİ DEĞERLERE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDİYORUZ'Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise Akşehir Batı Cephesi Karargahı Müzesi'nden alınan Türk bayrağını, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde İzmir Valiliği'ne ulaştırdıklarını ifade ederek, "Projemiz ile Büyük Taarruz'un 100'üncü yılında atalarımızı andık. Projemiz kapsamında Büyük Taarruz Zaferi'nin 100'üncü yılı dolayısıyla 9 kişi 9 gün boyunca 650 kilometre pedal çevirerek, Akşehir Batı Cephesi Karargahı Müzesi'nden aldığı Türk bayrağını bisikletler ile cephedeki birliklerin izini takip ederek, anıt ve şehitliklerin ziyaret edilmesinin ardından, bu anlamlı günde İzmir Valiliği'ne teslim ettik. Sahip olduğumuz tarihi ve milli değerlere sıkı sıkıya sahip çıkmaya devam ediyoruz" diye konuştu.'ŞANLI BAYRAĞIMIZ SONSUZA KADAR DALGALANACAK'İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan da " Türkiye'nin en batısından, bölgemize ve İzmir'e gelerek bizleri onurlandırdınız. Şanlı bayrağımız sonsuza kadar burada dalgalanacak. Şanlı bayrağımızı güzel İzmir'imize getirdiğiniz için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Eker, Türk bayrağını, Doğan'a teslim etti.


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Kaynak: DHA

Akşehir, Keşan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir gündem haberi... 650 kilometre pedal çevirerek, taşıdıkları Türk bayrağını İzmir'e ulaştırdılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir gündem haberi... 650 kilometre pedal çevirerek, taşıdıkları Türk bayrağını İzmir'e ulaştırdılar - Son Dakika
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