Patlama, 8 Ekim'de Kültür Mahallesi 277 Sokak'taki 2 katlı binanın birinci katında gece meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri patlamanın ardından çıkan yangında, evde bulunan 3 kişiyi dışarı çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar E.T., E.C. ve S.G., ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Yaralılar hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › İzmir gündem haberi... Aliağa'da 2 katlı binadaki patlamada yaralanan 3 kişi taburcu oldu - Son Dakika

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