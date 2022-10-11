İzmir gündem haberi... Aliağa'da 2 katlı binadaki patlamada yaralanan 3 kişi taburcu oldu - Son Dakika
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İzmir gündem haberi... Aliağa'da 2 katlı binadaki patlamada yaralanan 3 kişi taburcu oldu

11.10.2022 12:35
İzmir gündem haberi... Aliağa'da 2 katlı binadaki patlamada yaralanan 3 kişi taburcu oldu

İzmir bölgesinden gelen habere göre İZMİR'in Aliağa ilçesindeki 2 katlı evin birinci katında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında yaralanan 3 kişi taburcu edildi.

İZMİR'in Aliağa ilçesindeki 2 katlı evin birinci katında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında yaralanan 3 kişi taburcu edildi. Patlamanın, mutfaktaki gaz sıkışmasından kaynaklandığı belirlendi.

Patlama, 8 Ekim'de Kültür Mahallesi 277 Sokak'taki 2 katlı binanın birinci katında gece meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri patlamanın ardından çıkan yangında, evde bulunan 3 kişiyi dışarı çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar E.T., E.C. ve S.G., ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar  hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, patlamanın mutfaktaki gaz sıkışması sonucunda gerçekleştiği, ardından evde yangın çıktığı belirlendi.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir gündem haberi... Aliağa'da 2 katlı binadaki patlamada yaralanan 3 kişi taburcu oldu - Son Dakika
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