İzmir gündem haberi | İzmir açıklarında 94 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir gündem haberi | İzmir açıklarında 94 düzensiz göçmen yakalandı

17.10.2022 20:26
İzmir gündem haberi | İzmir açıklarında 94 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir haberlerine göre İzmir açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 94 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 94 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit etti.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu, hareket halindeki lastik botu durdurarak 43 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik ekiplerince Çeşme ilçesi açıklarında 43, Menderes ilçesi açıklarında da 8 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkartıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir gündem haberi | İzmir açıklarında 94 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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