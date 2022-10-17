Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit etti.

Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir gündem haberi | İzmir açıklarında 94 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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