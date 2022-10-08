İzmir gündem haberi | İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Cezaevi Arazisinin Rekreasyon ve Otopark Alanı Olarak Düzenlenmesi İçin Harekete Geçti - Son Dakika
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İzmir gündem haberi | İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Cezaevi Arazisinin Rekreasyon ve Otopark Alanı Olarak Düzenlenmesi İçin Harekete Geçti

08.10.2022 13:15
İzmir gündem haberi | İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Cezaevi Arazisinin Rekreasyon ve Otopark Alanı Olarak Düzenlenmesi İçin Harekete Geçti

Gelen İzmir haberine göre İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıkımı tamamlanan Buca Cezaevi'nin rekreasyon ve otopark alanı olarak düzenlenmesine yönelik plan çalışmalarına başladı. Konuyla ilgili önergenin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alındığını belirten Başkan Tunç Soyer, “İzmir’in en büyük ilçesi Buca’nın betona değil yeşile ihtiyacı var” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıkımı tamamlanan Buca Cezaevi'nin rekreasyon ve otopark alanı olarak düzenlenmesine yönelik plan çalışmalarına başladı. Konuyla ilgili önergenin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alındığını belirten Başkan Tunç Soyer, "İzmir'in en büyük ilçesi Buca'nın betona değil yeşile ihtiyacı var" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Cezaevi'nin yıkılmasının ardından arazinin rekreasyon ve otopark alanı olarak düzenlenmesiyle ilgili plan çalışmalarına başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı plan değişikliğiyle park alanlarının büyük bölümünün betona dönüştürüldüğünü belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Mevcut planlardaki yeşil alan miktarının azaltılarak inşaata alan ayrılmaya çalışıldığını görüyoruz. Oysa İzmir'in en büyük ilçesi Buca'nın betona değil, yeşile ihtiyacı var. Alanın rekreasyon ve otopark alanı olarak düzenlenmesine yönelik plan çalışmalarına başladık. Konuyla ilgili önerge Büyükşehir Belediye Meclisi'nin gündemine girdi" dedi.

SÜREÇ NASIL İLERLEDİ?

Buca Cezaevi alanı, 1962'de onaylanan ilk planında "cezaevi alanı" iken 1981'de mülga Bayındırlık İskan Bakanlığı'nca yapılan plan ile "konut, eğitim ve park alanı" olarak planlandı. Alana konut imarı bu tarihte getirildi. Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın talebiyle yapılan ve 25 Nisan 2003'te İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinde ise bir kısmı "Ticaret Seçenekli Konut Alanı", kısmen de "Park, Otopark ve Konut" kullanımlarına alındı.

Buca genelinde 6 Eylül 2011'de onaylanan ve hala geçerli olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu'nda ise 2003'teki plan kararı aynı şekilde aktarılarak, alanın bir kısmı "Tali İş Merkezleri ve Ortaöğretim Tesis Alanı", kısmen de "Yol, Otopark, Park ve Dinlenme Alanı" kullanımlarında kaldı.

20 Ekim 2003'te Büyükşehir Belediyesi'nin onayladığı ve hala yürürlükte bulunan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı'nda ise söz konusu alanın 24 bin 580 metrekarelik kısmı ticaret veya konut alanı (toplam inşaat alanı 36 bin 780 metrekare), 7 bin 650 metrekarelik kısmı eğitim tesis alanı, 20 bin 600 metrekarelik kısmı park alanı, 6 bin metrekarelik kısmı otopark alanı olarak işaretlendi.

PARK KÜÇÜLDÜ, TİCARET ALANI BÜYÜDÜ

Son olarak 9 Ağustos 2021'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlatılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifi İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne iletildi. Büyükşehir, kurum görüşünde mevcut uygulama planında yaklaşık 40 bin metrekare olan inşaat alanının 70 bin metrekareye çıkarıldığına, eğitim alanının 7 bin 650 metrekareden 4 bin 500 metrekareye, yaklaşık 20 bin 600 metrekare olan park alanının da 7 bin 400 metrekareye düşürüldüğüne, 6 bin metrekare otopark alanının ise tamamen kaldırıldığına yer vererek yeni bir düzenleme talep etmişti.

Gelinen noktada bakanlıkça ilgili planlarda kamusal alanı arttıran herhangi bir çalışma yapılmadığı için Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni plan çalışmalarına başlandı.

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İzmir haberleri! Başkan Soyer, Buca Cezaevini meclis gündemine getiriyor İzmir haberleri! Başkan Soyer, Buca Cezaevini meclis gündemine getiriyor
Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Cezaevi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir gündem haberi | İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Cezaevi Arazisinin Rekreasyon ve Otopark Alanı Olarak Düzenlenmesi İçin Harekete Geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir gündem haberi | İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Cezaevi Arazisinin Rekreasyon ve Otopark Alanı Olarak Düzenlenmesi İçin Harekete Geçti - Son Dakika
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