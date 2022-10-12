Ekiplerin hattın onarımı için çalışma yaptığının belirtildiği açıklamada Bornova, Çiğli, Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerindeki bazı mahallelere bugün saat 06.00 ile 18.00 arasında su verilemeyeceği aktarıldı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), ana boru hattındaki arıza nedeniyle Bornova, Çiğli , Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerindeki bazı mahallelere 12 saat su verilemeyeceğini duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İzmir gündem haberi... İzmir'de 4 ilçede 12 saat su kesintisi uygulanacak - Son Dakika

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