İzmir gündem haberi | İZMİR'DE 9 EYLÜL AFİŞLERİ TARTIŞMA YARATTI - Son Dakika
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İzmir gündem haberi | İZMİR'DE 9 EYLÜL AFİŞLERİ TARTIŞMA YARATTI

22.08.2022 20:15

İzmir haberi... İZMİR'in kurtuluşu 9 Eylül'ün 100'üncü yıl dönümü nedeniyle büyükşehir belediyesi tarafından hazırlanarak çeşitli yerlere asılan afişler, tartışmaya neden oldu.

İZMİR'in kurtuluşu 9 Eylül'ün 100'üncü yıl dönümü nedeniyle büyükşehir belediyesi tarafından hazırlanarak çeşitli yerlere asılan afişler, tartışmaya neden oldu. Afişte yer alan 'Barışın ikinci yüzyılı' ifadesi tepki topladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin düşman işgalinden kurtuluş tarihi 9 Eylül'ün 100'üncü yıl dönümü nedeniyle afişler hazırlandı. 'Cumhuriyetin ikinci yüzyılı, demokrasinin ikinci yüzyılı, barışın ikinci yüzyılı' gibi farklı sloganların yer aldığı afişler kentin çeşitli bölgelerine asıldı. O afişlerden bazılarında yer alan 'barışın yüzyılı' ifadesi tartışma yarattı.

AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer; 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunu 'Barışın ikinci yüzyılı' sloganıyla kutlayarak tarihi bir gaflete imza atmıştır. Tüm vatanseverlerin tepki gösterdiği ve gelecek nesillerin de kınayacağı bu yaklaşım; Türkiye Cumhuriyeti var oldukça sorgulanacaktır. Çünkü, 9 Eylül 1922; Türk Milletinin hürriyet mücadelesini zaferle taçlandırdığı; İzmir'den başlayan esaret zincirinin yine İzmir'de kırıldığı tarihtir. Soyer; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurtuluş mücadelesi veren şehit ve gazilerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Soyer'in yaklaşımını şiddetle kınıyoruz. Sanmasın ki; ülkemizin ve İzmir'in vatanperver, bayrağına bağlı insanları bunu içine sindirecektir. Kendisinden derhal bu kutlama afişlerini kaldırarak Kurtuluş Savaşı'nın ruhuna ve 9 Eylül'e yakışır bir kutlama paylaşmasını bekliyoruz ifadelerini kullandı.

SOYER'DEN PAYLAŞIM

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda afişlerin görsellerine yer vererek, 9 Eylül, sadece İzmir'in değil Türkiye'nin kurtuluşudur. Demokrasinin, özgürlüğün, bağımsızlığın, barışın zaferidir. Cumhuriyetimizin ve bağımsızlığımızın ikinci yüzyılı, aynı zamanda demokrasi ve barışın ikinci yüzyılıdır dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

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