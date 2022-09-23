FABRİKA YANGININDA İŞÇİLERİN TÜMÜ TAHLİYE EDİLDİ, ALEVLER KONTROL ALTINDA

İzmir'in Torbalı ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir yatak fabrikası ve aynı yerleşke içerisinde bulunan halı ve ev tekstili fabrikası ile yatak fabrikasına ait depoda saat 11.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı. Yangının, önce yatak deposu bölümünde çıktığı, ardından 2 fabrikaya yayıldığı belirtildi. İki fabrika ve bir deponun bulunduğu yerleşkenin toplamda 50 bin metrekarelik kapalı alana sahip olduğu öğrenilirken, personelin tümünün tahliye edildiği, herhangi ölü ya da yaralının olmadığı öğrenildi. Bölgede, çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin yanı sıra, herhangi bir zehirli kimyasal madde olmasına karşı AFAD'ın KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer) ekibinin de olay yerinde bulunduğu bildirildi. İtfaiye yetkilileri, alevlerin kontrol altına alındığını aktardı.

YANGINDA BİR KİŞİ HAFİF YARALI

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, yangında 1 kişinin hafif şekilde yaralandığını belirterek, Toplamda 180 personelin tahliyesi başarıyla gerçekleştirildi. Yangın, yatak fabrikasının depo bölümünde çıktı. İçerideki ham maddelerden ötürü alevleri söndürmek zorlaştı. Şu anda kontrol altına alındığını söyleyebiliriz dedi. (DHA)