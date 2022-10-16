İzmir gündem haberi... İzmir'de gençlere Avrupa'da eğitim olanakları anlatıldı - Son Dakika
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İzmir gündem haberi... İzmir'de gençlere Avrupa'da eğitim olanakları anlatıldı

16.10.2022 09:14
İzmir gündem haberi... İzmir'de gençlere Avrupa'da eğitim olanakları anlatıldı

İzmir haberine göre İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi (EÜ) iş birliğiyle "Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme" etkinliği düzenlendi.

İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi (EÜ) iş birliğiyle "Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme" etkinliği düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, EÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Vali Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köşger, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosunun gençlere verdikleri önemin bir göstergesi olarak son dönemde oldukça başarılı projeler yaptığını söyledi.

Çalışmada emeği geçenlere teşekkür eden Yavuz Selim Köşger, şunları kaydetti:

"Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu. Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye'nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar diliyorum."

Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Kaya da Türkiye'nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunduğunu dile getiren Kaya, "Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır. Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir Valiliği, bu konuda Türkiye'de birinci konumda yer alıyor." ifadelerini kullandı.

EÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş ise "ErasmusDays İletişim Oturumu" kapsamında gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini alıp sorularını yanıtladı.

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Kaynak: AA

Ege Üniversitesi, Avrupa Birliği, İzmir Valiliği, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir gündem haberi... İzmir'de gençlere Avrupa'da eğitim olanakları anlatıldı - Son Dakika

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