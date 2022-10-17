İzmir gündem haberi | İzmir'de lise öğrencilerine, "terör örgütleri" anlatıldı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, lise öğrencilerine "terör örgütleri" konulu bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, İzmir Kız Lisesi konferans salonunda "MutluBakış" projesinin 2022-2023 eğitim öğretim dönemi tanıtım toplantısını gerçekleştirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda polisler, terör örgütlerinin propaganda yöntemleri ile eleman temin etme sürecinde istismar ettikleri konular ve pratik uygulamalar hakkında bilgilendirme yaptı.

İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, burada yaptığı konuşmada terörün bir ülkenin gelişimini, çocuklarını, otoritesini ve bağımsızlığını hedef aldığını belirterek, "Terör, ülkelerin varlık sebebini ortadan kaldırmak için bugün emperyal devletlerin, gelişmekte olan, geri kalmış ve gelişen devletleri rekabet ortamında etkisiz hale getirmek için uyguladıkları bir metot olarak devam ediyor." dedi.

Terörün yeni metotlarla yurda saldırılarının devam ettiğini ifade eden Şahne, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda bir FETÖ kalkışması yaşadık. Ülkemizi iç savaşa, kaosa ve emperyal güçlere teslim etmek üzere bir acı gece yaşadık. O gece de 251 şehidimiz binlerce gazimiz var. Bunlardan daha ötesi kaybedilmiş bir-iki neslimiz var. Artık kaybedecek ne bir neslimiz ne de bir vaktimiz var. Terör, yeni nesle verdiği bu zararı devam ettirmek için yeni metotlarla ülkemize ciddi bir şekilde saldırıya devam ediyor."

Şahne ve etkinliğe katılan protokol üyeleri, sunuma interaktif katılım gösteren öğrencilere hediye verdi, pasta kesti.