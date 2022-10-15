Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Koyuncu'yu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, darp sonucu yaralanan S.A'yı ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırmıştı.

Kaynak: AA

Emrah Koyuncu, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir gündem haberi... İzmir'de tartıştığı avukatı bıçakla yaralayan zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika

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