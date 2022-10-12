Tartıştığı gruba silahla ateş eden kişi arada kalan babasını da vurdu

Tartışma esnasında D.B, M.Z.Ç. (19), Y.G. (25) ile arada kalan babası M.B'ye (59) silahla ateş ederek yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Muhittin Erenler Mahallesi 2179 Sokak'ta daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı.

İzmir 'in Bayraklı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi aralarında babasının da bulunduğu 3 kişiyi yaraladı.

Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

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