İddiaya göre, Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde, otomobil sürücüsü K.Y. ile başka bir araçtaki grup arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Hürriyet, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trafikte yol verme kavgasında 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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