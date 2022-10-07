İzmir gündem haberi... Kemalpaşa'da "Kadına El Kalkamaz" farkındalık çalışması yapıldı - Son Dakika
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İzmir gündem haberi... Kemalpaşa'da "Kadına El Kalkamaz" farkındalık çalışması yapıldı

07.10.2022 19:14
İzmir gündem haberi... Kemalpaşa'da "Kadına El Kalkamaz" farkındalık çalışması yapıldı

Edinilen İzmir gelişmesine göre İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde "Kadına El Kalkamaz" farkındalık çalışmaları kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde "Kadına El Kalkamaz" farkındalık çalışmaları kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi.

Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aile İçi Şiddet Büro Amirliği ekipleri, pazar yeri girişinde tanıtım standı kurdu.

Ekipler, İçişleri Bakanlığı tarafından kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla yürütülen "Kadına El Kalkamaz" kampanyasına ilişkin bilgilendirme çalışması yaptı.

Çalışma kapsamında Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı, kampanya broşürleri dağıtıldı.

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Kaynak: AA

Kemalpaşa, Hisarcık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir gündem haberi... Kemalpaşa'da 'Kadına El Kalkamaz' farkındalık çalışması yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir gündem haberi... Kemalpaşa'da "Kadına El Kalkamaz" farkındalık çalışması yapıldı - Son Dakika
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