Mahmut Soysüllü'nün Urla Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olduğu, 22-27 Haziran 2022'de Kocaeli 'de düzenlenen Türkiye Kickboks Şampiyonası'nda 81 kilo genç erkekler full contact kategorisinde şampiyonluk kazandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Kick Boks, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir gündem haberi | Şampiyon kick boksçu, İzmir'deki motosiklet kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

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