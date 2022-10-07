İzmir gündem haberi: Savcı, Foça Belediye Başkanı Gürbüz için 6 yıl 9 ay hapis cezası istedi - Son Dakika
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İzmir gündem haberi: Savcı, Foça Belediye Başkanı Gürbüz için 6 yıl 9 ay hapis cezası istedi

07.10.2022 17:48
İzmir gündem haberi: Savcı, Foça Belediye Başkanı Gürbüz için 6 yıl 9 ay hapis cezası istedi

Gelen İzmir haberine göre İZMİR'in Foça ilçesi Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün Binali Camgöz liderliğindeki suç örgütü üyeleriyle birlikte yargılandığı davada esas hakkında mütalaa açıklandı.

İZMİR'in Foça ilçesi Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün Binali Camgöz liderliğindeki suç örgütü üyeleriyle birlikte yargılandığı davada esas hakkında mütalaa açıklandı. Savcı, Gürbüz hakkında, 'vücutta kemik kırığı oluşturacak nitelikte silahla kasten yaralamaya azmettirme' suçundan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istedi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir merkezli olan ve Gürcistan'a kaçtığı belirlenen Binali Camgöz'ün liderliğini yaptığı ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 54'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 22 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianame, İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Foça'da manav dükkanı işleten İsmail Kılıç'ın (46), 9 Eylül 2019'da iş yerinde bacaklarından vurulup yaralanması olayına ilişkin iddialar da yer aldı.

SANIK SAYISI 60'A YÜKSELDİKılıç, kendisini vurduranın Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz olduğunu iddia ederken, iddiaları reddeden Gürbüz, kendisinin de tehdit edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Bunun üzerine İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyayla birleştirilen iddianamede, Gürbüz hakkında suçlamalar yer aldı. Bir önceki iddianamede mağdur olan Gürbüz, savcılık tarafından hazırlanan ek iddianamede sanık olarak yargılanmaya başlandı. Foça Belediye Başkanı Gürbüz'ün, 'vücutta kemik kırığı oluşturacak nitelikte silahla kasten yaralamaya azmettirme' suçundan cezalandırılması talep edildi.Diğer sanıklar hakkında 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak', 'kasten yaralamaya teşebbüs', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'mala zarar verme', 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer eşyalar hakkındaki kanuna muhalefet etmek', 'silahla yağmaya teşebbüs' gibi suçlardan dava açıldı. Diğer mahkemelerde açılan bazı dava dosyalarının da birleştirilmesiyle sanık sayısı 60'a yükseldi. Geçen duruşmalardaki tahliyelerle beraber tutuklu sanık sayısı 3'e düştü.Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya bazı sanıklarla avukatları katıldı. Celsede savcı esas hakkında mütalaasını sundu. Mütalaada savcı, Foça Belediye Başkanı Gürbüz için 'vücutta kemik kırığı oluşturacak nitelikte silahla kasten yaralamaya azmettirme' suçundan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istedi. Savcı, diğer sanıklar hakkında 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak', 'kasten yaralamaya teşebbüs', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'mala zarar verme', 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer eşyalar hakkındaki kanuna muhalefet etmek', 'silahla yağmaya teşebbüs' gibi suçlardan ceza talep etti. Esas hakkında mütalaanın okunmasının ardından sanık avukatları, savunma için süre talebinde bulundu. Süre talebini kabul eden heyet, yurt dışında yakalanan Binali Camgöz'ün iadesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı, 28 Ekim'e erteledi.

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Gürbüz, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir gündem haberi: Savcı, Foça Belediye Başkanı Gürbüz için 6 yıl 9 ay hapis cezası istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir gündem haberi: Savcı, Foça Belediye Başkanı Gürbüz için 6 yıl 9 ay hapis cezası istedi - Son Dakika
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