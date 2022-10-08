Son dakika haberi... Bakan Koca'dan İzmir'de aile hekimine sopalı saldırı sonrası açıklama - Son Dakika
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Son dakika haberi... Bakan Koca'dan İzmir'de aile hekimine sopalı saldırı sonrası açıklama

08.10.2022 22:06
Son dakika haberi... Bakan Koca'dan İzmir'de aile hekimine sopalı saldırı sonrası açıklama

Son dakika haberleri: SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'in Torbalı ilçesinde mesai çıkışı sonrası üç kişinin sopalı saldırısına uğrayan Aile Hekimi Dr.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'in Torbalı ilçesinde mesai çıkışı sonrası üç kişinin sopalı saldırısına uğrayan Aile Hekimi Dr. Ekin Hürel Günay ile ilgili "Şüpheliler, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması neticesinde, tutuklama istemiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" açıklamasında bulundu.

İzmir'in Torbalı ilçesinde Aile Hekimi olarak görev yapan Dr. Ekin Hürel Günay, mesaisi bittikten sonra görev yaptığı Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nden evine gitmek üzere ayrıldıktan kısa bir süre sonra elleri sopalı üç kişinin saldırısına uğradı. Saldırıda kafası ve göğsüne aldığı darbelerle yaralanan Günay, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN CEZALARINI HİÇ BİLMEYENLERİN OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR'Saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,

"İzmir Torbalı'da, bir Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktorumuz, dün akşam yolda, daha önce Beyaz Kod verdiği şahısla yanındaki 2 kişinin saldırısına uğradı. Arkadaşımız, ilk müdahalenin ardından, aldığı darbelerin ciddiyeti nedeniyle E.Ü. Tıp Fakültesi aciline nakledildi. Bu olay, sağlık çalışanlarına karşı darp başta olmak üzere işlenen şiddet suçlarının artan cezalarını hiç bilmeyenler olduğunu göstermektedir. Bu olay, bugün sağlık çalışanına el kaldıranın yarın sağlık kurumuna bir insan olarak hangi yüzle başvuracağı sorusunu sordurtmaktadır. Olay sebebiyle ortaya konan bazı tepkilerde, azalan ama sona ermeyen şiddetin nedeni adeta devletin aczi olarak gösterilmektedir. Bu kasıtlı tutumun şiddetin önlenmesine hiçbir katkısı olmamıştır. Tam tersine, devleti aciz göstermek suça eğilimli kişiyi daima cesaretlendiriyor. Arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Şüpheliler, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması neticesinde, tutuklama istemiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Yargının vereceği nihai kararın toplum vicdanına tercüman olacağına kuşku yok" dedi.


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Son dakika haber... İzmir'de aile hekimini darbettiği öne sürülen 3 zanlı tutuklandı Son dakika haber... İzmir'de aile hekimini darbettiği öne sürülen 3 zanlı tutuklandı Son dakika 3. sayfa: İzmir'de doktora sopalı saldırı Son dakika 3. sayfa: İzmir'de doktora sopalı saldırı
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Fahrettin Koca, Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bakan Koca'dan İzmir'de aile hekimine sopalı saldırı sonrası açıklama - Son Dakika

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