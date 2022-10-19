ERDOĞAN VİDEO KONFERANSLA KATILDI; İZMİR'DEKİ MUHTAR HİZMET BİNASINA İLK HARÇ DÖKÜLDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

ERDOĞAN VİDEO KONFERANSLA KATILDI; İZMİR'DEKİ MUHTAR HİZMET BİNASINA İLK HARÇ DÖKÜLDÜ

19.10.2022 17:08

İZMİR'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katılımıyla gerçekleşen törende, Konak ilçesi, Güney Mahallesi Muhtar Hizmet Binası'nın temeli atıldı.

İZMİR'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katılımıyla gerçekleşen törende, Konak ilçesi, Güney Mahallesi Muhtar Hizmet Binası'nın temeli atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 büyükşehirde yapılacak olan 100 muhtar hizmet binasının 100 günde tamamlanması yönünde talimat verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında 'Ankara Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası' temel atma törenine katıldı. Aralarında İzmir'in de olduğu 5 ildeki temel atma törenine Ankara'dan video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, muhtar hizmet binalarının temelleri atıldı. İzmir'de Konak ilçesi Güney Mahallesi'nde yapılan temel atma törenine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Konak Belediye Başkan Vekili Mehmet Yunak, AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, İzmir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Hasan Baykal, Ege Bölgesi Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ayşe Taylan, Güney Mahallesi Muhtarı Akın Öz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

100 GÜNDE BİTECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile Konak ilçesi Güney Mahallesi'nde muhtarlık hizmet binasının temeli atıldı. Binanın ilk beton harçları, törene katılan protokol heyetini butonlara basması ile temelle buluştu. İzmir'deki muhtarlık hizmet binasının temeli atılması sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşaatların 100 günde tamamlanması yönünde talimat vererek, 100 tane muhtarlık hizmet binası inşallah açmış olacağız. 100 gün süreleri var. 100 gün içinde bunlar da bitecek dedi.

İZMİR'E 5 MUHTAR HİZMET BİNASI YAPILACAK

30 büyükşehirde toplam 100 tane yapılacak muhtar hizmet binası projesi kapsamında İzmir'de 5 farklı ilçede hizmet binasının temelleri atıldı. Konak'ın Güney, Çeşme'nin Reisdere, Bayındır'ın Yeni, Bergama'nın Fevzipaşa, Menemen'in Türkelli Yıldırım mahallerinde muhtar hizmet binası yapılıyor. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da görüntülü katıldığı temel atma töreninde kriz! Davetlilerin üzerine harç sıçradı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da görüntülü katıldığı temel atma töreninde kriz! Davetlilerin üzerine harç sıçradı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Müzakereler için her türlü katkıya hazırız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Müzakereler için her türlü katkıya hazırız Cumhurbaşkanı Erdoğan maden faciasıyla ilgili net konuştu: İhmali görünen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağından milletimiz emin olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan maden faciasıyla ilgili net konuştu: İhmali görünen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağından milletimiz emin olsun

Recep Tayyip Erdoğan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ERDOĞAN VİDEO KONFERANSLA KATILDI; İZMİR'DEKİ MUHTAR HİZMET BİNASINA İLK HARÇ DÖKÜLDÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:12 Eski ehliyetleri değiştirme süresi 31 Aralık 2024'e uzatıldı
20:02 Galatasaray-Kastamonuspor maçında ilk 11'ler netleşti
19:52 Tuzla'da "İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz?" anketi yapıldı! İşte sonuçlar
19:43 Galatasaray, Barcelona'nın yıldızı için harekete geçiyor
19:12 Amasra'daki maden kazasının araştırılması için TBMM'de komisyon kuruldu
19:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da görüntülü katıldığı temel atma töreninde kriz! Davetlilerin üzerine harç sıçradı
18:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Müzakereler için her türlü katkıya hazırız
17:16 Evinin tadilatı esnasında şans eseri buldu, çantanın içinde olanlar milyonlarca kişi tarafından izledi
16:56 Antalya'da feci olay! Cumhuriyet savcısı otel odasında ölü bulundu
15:38 RTÜK, TELE 1'e 3 gün süreyle durdurma cezası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 20:45:17. #1.11#
SON DAKİKA: ERDOĞAN VİDEO KONFERANSLA KATILDI; İZMİR'DEKİ MUHTAR HİZMET BİNASINA İLK HARÇ DÖKÜLDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement