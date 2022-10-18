İzmir gündem haberleri | İyi Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, Milletvekili Aday Adayı Olacağını Açıkladı - Son Dakika
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İzmir gündem haberleri | İyi Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, Milletvekili Aday Adayı Olacağını Açıkladı

18.10.2022 15:52
İzmir gündem haberleri | İyi Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, Milletvekili Aday Adayı Olacağını Açıkladı

Edinilen İzmir haberine göre İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, tekrar aday olmayacağını açıkladı. Gelecek seçimlerde İzmir 2'nci Bölgeden milletvekili aday adayı olacağını duyuran Kırkpınar, "Bu şehrin tamamının sorumluluğunu üstümde taşıyarak TBMM'ye gitmek istiyorum” dedi.

KERİM UĞUR

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, tekrar aday olmayacağını açıkladı. Gelecek seçimlerde İzmir 2'nci Bölgeden milletvekili aday adayı olacağını duyuran Kırkpınar, "Bu şehrin tamamının sorumluluğunu üstümde taşıyarak TBMM'ye gitmek istiyorum" dedi.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, bugün partisinin il başkanlığında bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda 4 yıldır yürüttüğü il başkanlığı sürecini anlatan Kırkpınar, parti genel merkezi ile yaptıkları toplantıda tekrar il başkanı olmayacağını açıkladığını aktardı. Sonrasında İzmir'deki 29 ilçe başkanından da destek alarak milletvekili aday adayı olma yönünde karar verdiğini belirten Hüsmen Kırkpınar, "21 yıllık iktidar önümüzde yapılacak seçimler kaybedecektir. Bu çıktığımız yolculuk, demokrasinin mabedi dediğimiz TBMM'nin üyesi olmak büyük bir sorumluluk ister. Partimizin İzmir il teşkilatı olarak temsil olarak 2'nci bölge milletvekili adayı olarak bu şehrin tamamının sorumluluğunu üstümde taşıyarak TBMM'ye gitmek istiyorum" dedi.

Kırkpınar, AKP iktidarını eleştirirken, "18 Haziran 2023 seçimlerine 242 gün kaldı. Umudumuzu o güne kadar daha da yükseltmeliyiz. Madem seçimle geldiler seçimle gidecekler. İnşallah 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak" diye konuştu.

Kırkpınar, İzmir'deki mevcut hastanelerde de çok ciddi fiziki yetersizlikler bulunduğunu, doktor randevusu alınamadığını ileri sürdü. İzmir'de öğrencilerin de barınma sorunu bulunduğunu vurgulayan Kırkpınar, yıkılan Buca Cezaevi arazisine yurt yapılmasını önerdi.

"Sansür yasası" olarak bilinen yeni düzenlemelerle ilgili de konuşan Kırkpınar, "Mesela Bartın'a bağlı bir ilçemizde Taş Kömürü yönetiminin eksik işleri olduğunu Sayıştay raporluyor, ilgili birimlere tebliğ ediyor. Sayıştay'ın bu eksiklikleri uyardığının gündeme getirilmesi yeni yasayla suç mu olacak" dedi.

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, gündemi değerlendirdi İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, gündemi değerlendirdi
Kaynak: ANKA

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