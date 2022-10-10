İzmir gündem haberleri | İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde yıkılan Buca Cezaevi'nin yeriyle ilgili önerge görüşüldü

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, ekim ayı olağan toplantısı yapıldı.

Belediye meclis salonundaki toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu başkanlık yaptı.

Mecliste görüşülen önergeler arasında yıkılan İzmir Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunun (Buca Cezaevi) rekreasyon alanı ve otopark alanı olarak belirlenmesine yönelik önerge de yer aldı.

AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, önergenin bu alanda plan değişikliği yapılması yönünde olduğunu ancak Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği Bakanlığının bu alanla ilgili planı yaptığını ve planın askıya çıkartıldığını kaydetti.

Alanın bakanlık tarafından rezerv alan olarak ilan edildiğini anlatan Hızal, "Bakanlık belediyeye yetki vermediği için Büyükşehir Belediyesinin plan yapma yetkisi yoktur. Bugün bu önergeyi komisyonları sevk etmek ve görüşmek yasal değildir. Büyükşehir Belediyesi olarak en fazla plana itiraz etme, dava açma yetkiniz vardır. Bu alanda plan yapma yetkiniz yoktur. Orada sosyal donatı alanı İzmirlilere kazandırılacak. Bu önergenin ilgili komisyona sevki doğru değildir." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkan Vekili Murat Aydın da konunun komisyonda ele alınması gerektiğini savundu. Önergenin ele alınmasını isteyen Aydın, "Bu konudaki değerlendirmeyi komisyona bırakalım." dedi.

Oylama sonucunda önerge imar ve hukuk komisyonuna sevk edildi.

-Basın açıklaması öncesi yaşanan arbede

Toplantı sonunda gündem dışı söz alan Hızal, geçen hafta AK Parti İl Başkanlığı olarak kentteki koku sorununa değinmek için Çiğli'deki arıtma tesisi alanında yaptıkları basın açıklaması öncesinde arbede yaşandığını hatırlatarak, güvenlik görevlilerince engellendiklerini belirtti.

Açıklamanın kamusal alanda yapıldığını vurgulayan Hızal, "Yaratılmak istenen algı yanlış. Biz orada herhangi bir tesisin önüne gitmiş değiliz. 2 yıl önce meclis toplantımızda bir anda uğultuyla 50 kişilik grup, meclis salonuna girdi. Kimdi onlar güvenlik görevlilerinin hakkını, hukukunu koruması gereken sendika yetkilileri. Suç duyurunda bulunuldu mu bu kişilerle ilgili. Yapılmadı. O gün bu güvenlik görevlilerini oraya dizen ve meseleyi provoke etmeye çalışan siyasi akıl bu güvenlik amirleridir." diye konuştu.

CHP Grup Başkan Vekili Murat Aydın ise bölgeye giriş için izin alınması gerektiğini, orada sürekli güvenlik görevlisi olduğunu kaydetti.