İzmir gündem haberleri: İzmir'de 180 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir gündem haberleri: İzmir'de 180 düzensiz göçmen yakalandı

20.10.2022 11:06
İzmir gündem haberleri: İzmir'de 180 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir haber: İzmir'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığı yaptıkları belirlenen 180 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığı yaptıkları belirlenen 180 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 12-18 Ekim tarihlerinde operasyonlar düzenledi.

Çeşme, Menderes, Menemen, Seferihisar ve Selçuk ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığı yapan 180 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA
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İzmir 3. sayfa haberleri: İzmir'de 9 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonunda 180 düzensiz göçmen yakalandı İzmir 3. sayfa haberleri: İzmir'de 9 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonunda 180 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir gündem haberleri: İzmir'de 180 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir gündem haberleri: İzmir'de 180 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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