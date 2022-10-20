Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 12-18 Ekim tarihlerinde operasyonlar düzenledi.

Kaynak: AA

Göçmen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir gündem haberleri: İzmir'de 180 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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